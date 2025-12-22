Настанена в неврохирургично отделение - с фрактури на таз и пръст на ръката, без опасност за живота е 72-годишна варненка, блъсната на пешеходна пътека във Варна.Инцидентът е станал в края на отминалата седмица, около 18:25 часа, в района на ж.к. "Владислав Варненчик“.Пробата за употреба на наркотични вещества, направена на водача е положителна за кокаин. По случая е образувано досъдебно производство.