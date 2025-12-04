Нагло: Варненец обра пекарна под носа на полицията
©
Полицаите от това полицейско управление са установили и задържали извършителя, който е откраднал оборот от ресторант и опит за кражба от магазин, отново на пари от касата, на същата територия.
Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а работата по делата продължават под надзора на прокуратурата.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Голям авиопревозвач спира редица полети до Варна през 2026 година...
09:34 / 03.12.2025
Недоволството не стихва: Протест срещу Бюджет 2026 и утре
20:25 / 02.12.2025
Бомбички и бутилки полетяха във Варна: Хората са гневни, твърдят,...
20:06 / 01.12.2025
Благомир Коцев към варненци: Моята свобода дължа на вас!
19:40 / 01.12.2025
4-годишната Жасмина получи специализирана детска количка
17:17 / 01.12.2025
Предложиха "мръшляк" да стане дума на годината
12:26 / 01.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.