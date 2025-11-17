Наглост! Чужденец паркира във варненски подлез
От поста става ясно, че не става дума за инцидент, а шофьорът е влязъл през един от входовете на съоръжението в района на спирка "Осми декември" и е оставил умишлено колата си там.
