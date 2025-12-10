Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Доброто момче с капачките! Така е известен Владислав Николов от "Аз вярвам и помагам“, който от години е загърбил личния си живот, за доброто на хората.

Само че лошотията не спи! Вчера стана ясно, че е ограбена неговата майка – майката, родила син за пример.

Ето какво пише той в групата във Фейсбук на "Аз вярвам и помагам“:

Помогнете ми! Става въпрос за моята майка! Споделете! Моля Ви! По сред бял ден в град Варна! Пазете се! Бъдете внимателни!

Днес, моята майка беше ограбена! В нейният почивен ден е решила да купува подаръци за  внуци и семейство и най-нагло някой й е откраднал портмонето с всичките и пари от раницата й!

Ще помоля всеки за всякаква информация ако видял нещо съмнително, притеснително или каквото и да е!

Става въпрос за времето между около 12:30 ч. тук на спирката на автобусите на Автогара - Варна (до Гранд Мол Варна ) посока център, където тя се качва в автобус № 148 и слиза на пл. "Съединение“ (Червен площад )!

Търси се тъмно зелено портмоне!

Правим всичко възможно да се случат страхотни неща тази събота на 13 декември 2025 г. по време на историческото и последно събитие - извънредно събиране на стотинки за още детски линейки, в помощ на децата на България и ще помоля за Вашата подкрепа! Институциите са задействани!

Написах този пост ако някой е видял нещо (всеки, който се притеснява може да ни пише на Vladislav Nikolov на лично съобщение), но заедно с това и да внимавате! Пазете се!

Благодаря Ви предварително!!!