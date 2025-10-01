ЗАРЕЖДАНЕ...
Награда "ProCultura" 2025 за ТПМЦ - Варна и операта "Фауст"
В спектаклите на операта "Фауст“ участват над 20 възпитаници на Варненската детско-юношеска опера с диригент Ганчо Ганчев. Те имат основна солова изява в известния "Хор на войниците“, съставен само от деца и това режисьорско решение оказва силно въздействие със своето антивоенно послание. Участието на деца в постановка за възрастни, при това в такова философско произведение като операта "Фауст“ по драмата на Гьоте, рефлектира в съзнанието и на участниците, и на зрителите. То е и поредна проява на тясното сътрудничество на Държавна опера Варна с Варненската детско-юношеска опера, както и на политиката на ТМПЦ - Варна за привличане на млада публика.
