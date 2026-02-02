Инспектор от Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи във Варна бе наградена с отличие "Обявяване на благодарност“.От ОД на вътрешното ведомство в морския град пишат: С уважение и признателност изказваме благодарност към инспектор Златина Желева Димитрова по повод нейното пенсиониране, след дългогодишна служба в системата на МВР.Инспектор Димитрова е част от МВР от 2003 г., като през годините се утвърждава като дисциплиниран, отговорен и висококвалифициран служител в БНТЛ при ОДМВР – Варна.В знак на признание за постигнатите резултати и професионализма ѝ, директорът на ОД на МВР – Варна, старши комисар Красен Торимацов, я награди с отличие "Обявяване на благодарност“.Благодарим за достойната служба!Пожелаваме здраве, спокойствие и удовлетворение в следващия житейски етап!