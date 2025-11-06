С церемония по награждаване и концерт на лауреатите във Варна приключи десетото издание на Международния флейтов конкурс под патронажа на кмета на града. Той се проведе от 3 до 5 ноември с финансовата подкрепа на фонд "Култура“ на Община Варна, в партньорството с Министерство на културата, Министерство на отбраната, дипломатически представителства на различни държави, културни институти и др.Изпълняващият функциите кмет Павел Попов връчи специалната награда на кмета на Варна на 13-годишния Али Еркекли от Турция. Младежът беше отличен и с първа награда в своята възрастова група (11-13 години), която сподели с Василиса Мелникова от Русия. Али получи и още една специална награда – на Съюза на българските композитори за изпълнението си на българско произведение.В първа възрастова група (7-10 години) международното жури присъди първо място на две 10-годишни изпълнителки от Русия – Юстина Богатова и Олга Коржаева, а второто място е за най-младия участник в тазгодишното издание на конкурса – Ник Ирмак Йълдъз от Турция, едва на 7 години.В трета група на конкурса (8-12 клас / 14 до навършване на 18 години) първото място се споделя между 15-годишната Мина Кирова от България и Ванеса Сирма от Латвия, която също получи специалната награда на СБК за изпълнение на произведение на български композитор. При най-големите - четвърта група (19-31 години), първото място също бе споделено между двама участници: Айбен Север (20 г., Турция) и Риана Ванеса Саву (21 г., Румъния).Международният флейтов конкурс се организира от Фондация "Европейска музикална академия", като право на участие в него имат изпълнители от музикални училища и университети. Събитието е включено и в Програмата на мерките за деца с изявени дарби на Министерски съвет. Българските ученици от трета възрастова група, класирани до навършване на 18-годишна възраст индивидуално на първо, второ или трето място, получават едногодишна стипендия от Министерството на културата при условията и по реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби.