На Морска гара във Варна се състоя тържествена церемония по награждаване на победителите от Спартакиадата по морски спортове на Военноморските сили.

В дните от 4 август до днес три отбора от военните формирования на Флотилия бойни и спомагателни кораби, отбор на Военноморска база Варна, два мъжки и един женски отбор от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и отбор от спортен клуб "Атом" от АЕЦ "Козлодуй" - мъже и жени, премериха сили и демонстрираха завидни умения в състезанията по ветроходство, гребане, теглене на въже и хвърляне на хвъргало.

Със заповед на командира на Военноморските сили отборите, заели първите три места в различните дисциплини и в комплексното класиране, бяха наградени с купа и грамота.

Наградите бяха връчени от заместник-командира на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински и заместник - кмета на Община Варна господин Илия Коев.

Класирането на отборите е както следва:

ВЕТРОХОДСТВО:

−    на 1 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – първи отбор;

−    на 2 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – втори отбор;

−    на 3 място: отбора на спортен клуб "Атом“– гр. Козлодуй.

ГРЕБАНЕ:

−    на 1 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – първи отбор;

−    на 2 място: отбора на спортен клуб "Атом“– гр. Козлодуй;

−    на 3 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – втори отбор.

ХВЪРЛЯНЕ НА ХВЪРГАЛО:

−    на 1 място: отбора на военно формирование 32140-Варна;

−    на 2 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – втори отбор;

−    на 3 място: отбора на спортен клуб "Атом“– гр. Козлодуй.

ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ:

−    на 1 място: отбора на спортен клуб "Атом“– гр. Козлодуй;

−    на 2 място: отбора на военно формирование 32140-Варна;

−    на 3 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – първи отбор.

КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ - ЖЕНИ

−    на 1 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";

−    на 2 място: отбора на спортен клуб "Атом“– гр. Козлодуй.

КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ - МЪЖЕ

−    на 1 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – първи отбор;

−    на 2 място: отбора на спортен клуб "Атом“ – гр. Козлодуй;

−    на 3 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – втори отбор.