На Морска гара във Варна се състоя тържествена церемония по награждаване на победителите от Спартакиадата по морски спортове на Военноморските сили.В дните от 4 август до днес три отбора от военните формирования на Флотилия бойни и спомагателни кораби, отбор на Военноморска база Варна, два мъжки и един женски отбор от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и отбор от спортен клуб "Атом" от АЕЦ "Козлодуй" - мъже и жени, премериха сили и демонстрираха завидни умения в състезанията по ветроходство, гребане, теглене на въже и хвърляне на хвъргало.Със заповед на командира на Военноморските сили отборите, заели първите три места в различните дисциплини и в комплексното класиране, бяха наградени с купа и грамота.Наградите бяха връчени от заместник-командира на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински и заместник - кмета на Община Варна господин Илия Коев.ВЕТРОХОДСТВО:− на 1 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – първи отбор;− на 2 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – втори отбор;− на 3 място: отбора на спортен клуб "Атом“– гр. Козлодуй.ГРЕБАНЕ:− на 1 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – първи отбор;− на 2 място: отбора на спортен клуб "Атом“– гр. Козлодуй;− на 3 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – втори отбор.ХВЪРЛЯНЕ НА ХВЪРГАЛО:− на 1 място: отбора на военно формирование 32140-Варна;− на 2 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – втори отбор;− на 3 място: отбора на спортен клуб "Атом“– гр. Козлодуй.ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ:− на 1 място: отбора на спортен клуб "Атом“– гр. Козлодуй;− на 2 място: отбора на военно формирование 32140-Варна;− на 3 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – първи отбор.КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ - ЖЕНИ− на 1 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";− на 2 място: отбора на спортен клуб "Атом“– гр. Козлодуй.КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ - МЪЖЕ− на 1 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – първи отбор;− на 2 място: отбора на спортен клуб "Атом“ – гр. Козлодуй;− на 3 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – втори отбор.