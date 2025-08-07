ЗАРЕЖДАНЕ...
Наградиха победителите в Спартакиадата по морски спортове във Варна
В дните от 4 август до днес три отбора от военните формирования на Флотилия бойни и спомагателни кораби, отбор на Военноморска база Варна, два мъжки и един женски отбор от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и отбор от спортен клуб "Атом" от АЕЦ "Козлодуй" - мъже и жени, премериха сили и демонстрираха завидни умения в състезанията по ветроходство, гребане, теглене на въже и хвърляне на хвъргало.
Със заповед на командира на Военноморските сили отборите, заели първите три места в различните дисциплини и в комплексното класиране, бяха наградени с купа и грамота.
Наградите бяха връчени от заместник-командира на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински и заместник - кмета на Община Варна господин Илия Коев.
Класирането на отборите е както следва:
ВЕТРОХОДСТВО:
− на 1 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – първи отбор;
− на 2 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – втори отбор;
− на 3 място: отбора на спортен клуб "Атом“– гр. Козлодуй.
ГРЕБАНЕ:
− на 1 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – първи отбор;
− на 2 място: отбора на спортен клуб "Атом“– гр. Козлодуй;
− на 3 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – втори отбор.
ХВЪРЛЯНЕ НА ХВЪРГАЛО:
− на 1 място: отбора на военно формирование 32140-Варна;
− на 2 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – втори отбор;
− на 3 място: отбора на спортен клуб "Атом“– гр. Козлодуй.
ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ:
− на 1 място: отбора на спортен клуб "Атом“– гр. Козлодуй;
− на 2 място: отбора на военно формирование 32140-Варна;
− на 3 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – първи отбор.
КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ - ЖЕНИ
− на 1 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
− на 2 място: отбора на спортен клуб "Атом“– гр. Козлодуй.
КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ - МЪЖЕ
− на 1 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – първи отбор;
− на 2 място: отбора на спортен клуб "Атом“ – гр. Козлодуй;
− на 3 място: отбора на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – втори отбор.
/
Контрера: София и Варна са по-мръсни при "Промяната", а милионите за чистота се увеличават и изтичат
