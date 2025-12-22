Наградиха студенти от Колежа по туризъм – Варна за участие в благотворителен кулинарен фестивал
Студентите от отбора на колежа се срещнаха с академичното ръководство и получиха специални поздравления за постигнатите успехи и достойното си представяне от ректора на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров. На срещата директорът на Колежа по туризъм доц. д-р Събка Пашова също изрази признание за отличните резултати и активното участие на студентите в значими културни и благотворителни инициативи. На събитието присъстваха ръководителят на катедра "Туризъм“ в колежа доц. д-р Станислав Пляков, както и преподавателите асистент д-р Марианна Александрова – ръководител на студентския екип, и Николай Николов, които също бяха удостоени с висока оценка и похвали от академичното ръководство за своята професионална подкрепа и вдъхновяващо менторство.
Поздравления за ръководителя на екипа ас. д-р Марианна Александрова, както и за всички участници! Пожелаваме им още много бъдещи професионални успехи, смели идеи и поводи за гордост.
