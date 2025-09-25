Сподели close
Днес е премиерата на  "Вечерница“ – песента на варненеца Доно Цветков. Парчето е създадено преди 40 години и днес тръгва с с ново звучене, нова история и нов глас, този на актрисата Анастасия Левордашка.

Със своите 07:35 минути продължителност това е най-дългата песен в историята на българската популярна музика. "Вечерница“ преминава през няколко метаморфози през годините. Създадена и изпята първо от Доно Цветков през 1984 г, по текст на Евстати Бурнаски, тя дълго време присъства в музикалния му репертоар. Първият аранжимент на парчето е направен от бащата на  DJ Диан Соло от Deep Zone Project, също музикант и записан в студиото на Радио Варна.

Следващият прочит на "Вечерница“ е през 1996 г., когато Миро, тогава млад изпълнител съвсем в началото на кариерата си, я изпява на международния музикален песенен конкурс "Памуккале“, който се излъчва от ТRT1 (Канал 1 на Турската национална телевизия). Миро, когото Доно Цветков е освободил специално от казармата, за да участва във фестивала, се представя добре и песента печели специална награда. Песента е изпята на английски по текст на поетесата Камелия Кондова и с нов аранжимент, направен от Петър Песев и Георги Бодичев. Тази година “Вечерница“ се появява отново, като част от популярния музикален проект на Игор Марковски "Пеещи артисти“. Това е четвъртата песен на Доно Цветков, която се включва в проекта, след "Любовта“, изпята от Татяна Лолова и Орлин Горанов, "Бенефис“, изпълнена от Даниел Цочев и "Спомен“, представена от Николай Урумов.

С "Вечерница“ талантливата актриса Анастасия Левордашка разказва една поетична история за млада жена с труден живот, която влиза в чужда кожа всяка вечер и Вечерницата, която я следва по пътя й за работа, простряла чадър над емоциите й. Новият аранжимент е на Георги Цветков, а клипът е с продължителност 8:00 минути. Видеото, заснето август тази година от режисьорите Васил Стефанов и Стефка Николова и оператора Владимир Михайлов, представлява мини музикален филм, който се докосва до душата на зрителя.