Най-големите хип-хоп звезди у нас се събират във Варна за зрелищен концерт
В първите дни на астрономическата пролет Варна ще посрещне сезона така, както ѝ отива – с характер, самочувствие и много музика. Под откритото небе на морската столица ще се съберат артисти, които от години диктуват ритъма на българската хип-хоп сцена.
На сцената ще видим DIM4OU, QVKATA DLG, F.O. & PEEVA, BORO PURVI и SECTA – имена, които не просто пълнят клубове, а създават култура. До тях ще застанат MADMATIC, DEBT, APPEARANCE, ALEX & VLADI, STEFOSNIKAT, MOM4HETO и още артисти от новата вълна, които смело експериментират със звук, визия и послание.
Организаторите пазят още една карта в ръкава си – европейски гост, изпълнител изненада, който ще добави международен щрих към събитието и ще превърне вечерта в преживяване с глобален мащаб.
Но "Чиста сила" не е просто концертен лайнап, а цялостно шоу. Стендъпът на Тетурутка ще внесе лекота и самоирония, а танцьорите от The Center World ще визуализират ритъма с хореография, която обещава да запали публиката. Зад пулта ще застанат back-to-back с четири грамофона майсторите на винила и скреча DJ JIJO и DJ SKILL – гаранция, че бийтът няма да падне нито за секунда.
Водещи на вечерта ще бъдат изключително забавният актьор Ники Станоев и актрисата Радостина Велкова – RU, които умеят да държат публиката свежа, усмихната и въвлечена от първия до последния аплодисмент.
Хип-хоп концертът "Чиста сила" е среща на поколения и стилове – на ветерани и нови гласове, на класически рими и съвременни трап звучения, на улична естетика и мащабно сценично шоу. Това е празник на свободния дух и на онази енергия, която не може да бъде репетирана – тя просто се случва, когато градът и хората му дишат в един ритъм.
Събитието ще се проведе на площад "Независимост" на 19 март от 19:00 ч.
Проектът "Чиста сила" се реализира по програма "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна" с регистрационен номер BG-RRP-11.021-0011. Финансирането се осъществява от Европейския съюз чрез инструмента "СледващоПоколениеЕС" (NextGenerationEU), по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, Компонент 11 "Социално включване", Инвестиция 6 "Развитие на културните и творчески сектори", по процедура № BG-RRP-11.021 – Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини" от Националния план за възстановяване и устойчивост, съгласно договор за финансиране с рег. № BG-RRP-11.021-0011-С01 от 31.10.2025 г.
