Най-големите звезди у нас с безплатен мега концерт във Варна
Организаторите разкриха още една изненада – участието на хърватската звезда HILJSON MANDELA, който ще придаде на проекта международно звучене. Цялостното шоу ще бъде допълнено от стендъпа на варненската легенда "Тутурутка" и безкомпромисната хореография на танцьорите от The Center World.
Четири грамофона и господарите на винила DJ JIJO и DJ SKILL ще бъдат зад пулта, за да не пада бийтът нито за миг. Водещи на събитието ще бъдат актьорите Ники Станоев и Радостина Велкова, а зрителите ще станат свидетели на ексклузивни бекстейдж моменти. Музикалният празник ще бъде заснет като част от визията за културния облик на Варна.
Концертът "Чиста сила" се организира по проект "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна" и се финансира от Европейския съюз чрез инструмента Следващо ПоколениеЕС (NextGenerationEU), по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС.
