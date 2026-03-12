Третото издание на "Чиста сила" наближава – мащабният хип-хоп концерт на площад "Независимост" е на 19 март, от 19:00 ч. и е с вход свободен. Мега събитието ще събере на една сцена DIM4OU, QVKATA DLG, F.O. & PEEVA, BORO PURVI и SECTA – имена, които превърнаха рапа в емблема на Варна и доказаха, че именно морската столица диктува посоката за развитие на българската хип-хоп култура. И още артисти от новата вълна - MADMATIC, DEBT, APPEARANCE, ALEX & VLADI, STEFOSNIKAT, MOM4HETO – ще експериментират със звук и визия.Организаторите разкриха още една изненада – участието на хърватската звезда HILJSON MANDELA, който ще придаде на проекта международно звучене. Цялостното шоу ще бъде допълнено от стендъпа на варненската легенда "Тутурутка" и безкомпромисната хореография на танцьорите от The Center World.Четири грамофона и господарите на винила DJ JIJO и DJ SKILL ще бъдат зад пулта, за да не пада бийтът нито за миг. Водещи на събитието ще бъдат актьорите Ники Станоев и Радостина Велкова, а зрителите ще станат свидетели на ексклузивни бекстейдж моменти. Музикалният празник ще бъде заснет като част от визията за културния облик на Варна.Концертът "Чиста сила" се организира по проект "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна" и се финансира от Европейския съюз чрез инструмента Следващо ПоколениеЕС (NextGenerationEU), по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС.