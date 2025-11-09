TravelNews Иван Грошев, управител на "МТС България“, която компания представлява най-големия британски туроператор - Jet2holidays. Засега няма да оперират до Летище Варна.
Чартърните полети на туроператора до Летище Бургас се очаква да стартират в началото на май 2026 г. и да продължат до края на октомври, като най-търсена е дестинация Слънчев бряг. Според Грошев икономическата стагнация във Великобритания се отразява на записванията за всички пазари. В момента критерият за ранни резервации е бюджет, а не изборът на дестинация. Това е решаващият фактор, на който потребителите обръщат внимание, подчерта Грошев.
При предната финансова криза през 2008 г. туристите не сменяха дестинацията, а скъсяваха престоя си. Сега България има теоретичен шанс да спечели, защото предлага по-добър продукт оттогава. “Трябва да внимаваме в съотношението качество – цена, което в момента е добро в страната ни", обясни Иван Грошев.
Jet2holidays имат възможността при наличие на интерес и търсене към определена дестинация да променят много бързо летателната си програма и да увеличат броя на полетите. Така, че ако има търсене към България, ще осигурим по-голям капацитет самолетите, каза той.
Британският туроператор гледа оптимистично към 2027 г., когато ще получи много нови самолети. За тогава планират да увеличат сериозно капацитета за България, вероятно и с включването на регион Варна в програмите си.
През тази година Jet2holidays отчете 27% ръст в броя на туристите за Българското Черноморие, като оперира от 10 летища във Великобритания до Бургас. Туроператорът отбеляза значителен ръст и през 2024 година, когато увеличи капацитета си до Летище Бургас с 68%, с над 82 000 места в самолетите. Освен това въведоха нов курорт - Созопол, в програмата си в България. Вече предлагат почивки в Слънчев бряг, Несебър, Свети Влас, Обзор, Поморие и Созопол.
Обединеното кралство е сред най-големите и важни пазари за летния ни туризъм и се нарежда след Румъния, Германия и Полша. Той е на първо място по чужди туристи в зимните ни курорти.
