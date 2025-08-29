От 3 до 8 септември във Варна ще се проведе третото издание на БУНА – Форум за съвременно визуално изкуство.Най-голямата независима платформа за съвременно изкуство в България отново превзема морската столица с над 170 участници от 30 държави. Програмата включва изложби, градски намеси, пърформанси, интерактивни и дигитални инсталации, лекции, дискусии и музика.Откриването на БУНА 3 ще се проведе на 3.09 от 18:00 в по-пъп локация New Ventura (ул. “София" 22).Тази година фестивалът се провежда под надслов "Откритие и другост в Ерата 5.0“ и засяга теми за идентичност, човека и неговите взаимоотношения през призмата на настъпващите нови технологии, изкуствения интелект и трансхуманизма. Автор на темата и куратор на изданието е Каролин Арюеро (Франция), а Боряна Петкова (България/Франция) отговаря за тазгодишния акцент в програмата – Модул Пърформанси.Третото издание на БУНА има специален френски фокус, разработен в сътрудничество с Френски институт – София и Посолството на Франция в България.Френският фокус на фестивала, освен чрез личността на кураторите, се откроява и в изложбата на Галерия ПУНТА и Spiaggia Libera (FR), посветена на митичните морски създания, с участието на 25 френски художници. Специалният дискусионен панел "Роден или базиран: идентичност, принадлежност и политиките на изкуството“ включва няколко госта от френскоезичната общност – Кендъл Гийрз (Южна Африка/Белгия), Мелани Вей (Белгия) и Каролин Арюеро, куратор на БУНА 3.От центъра на Европа тематичното съдържание на БУНА 3 изгражда нови мостове и дискурси Изток–Запад, като представя и значим сегмент балкански художници. Поводът е новоучредената Балканска награда за съвременно изкуство на Фондация "Зингер-Захариев“, която цели както обединението на балканската съвременна сцена, така и повишаване на видимостта на артисти от региона.За Балканите като арт сцена ще говорим и на 4.09 в дискусията "Балканите сега: Нови наративи от най-стария ъгъл на Европа“ с участието на Зденка Бадовинац (Словения), Славица Янешлиева (Северна Македония), Яра Бубнова и Неманя Николич (Сърбия).И тази година Форум БУНА ще присъди отличия на участниците в категориите: артист, пърформанс, колективен/кураторски проект и специална награда на журито. В състава на журито са Ана Франговска (Северна Македония), Зденка Бадовинац (Словения), Владя Михайлова (Топлоцентрала), Калин Серапионов (ИСИ) и Александър Вълчев. Церемонията по награждаването ще се състои на 7.09 (неделя) от 20:00 ч. в двора на Археологическия музей – Варна.Специален модул тази година е програмата пърформанс – жанр едновременно предизвикателен и въздействен. Ще видим силни феминистки послания в пърформансите на Глория Август, Ана Котар Шкаряк (Словения/Германия), Боряна Петкова &Искра Проданова. В изпълненията на Korpus Nula Ltd. (Радостина Граховска и Лора Минкова) и Антония Пашова ще се опитаме да прекрачим границата между човечност и метасъщност, а Стефано Рамано (Албания/Италия) и Кубра Бадеми (Афганистан/Франция) ще ни потопят в метафори и преживявания, свързани с отношенията между колективна и индивидуална идентичност.Особено силно присъстват, предвид темата на фестивала, творби, създадени с нови медии – видео, добавена реалност, холограми, изкуствен интелект, интерактивни и стрийминг проекти. Селектираните творби отправят послание за трансформирането на изкуството в контекста на променящите се технологии, но и "обещават“, че човешкото не е въпрос на медия и технология, а продължава да бъде централна тема в артистичните търсения и процеси.Без страх от новите технологии ви каним да се разходите в Електрическата гора на DigiPhysics (ул. София 22), да поговорите с окуражителен изкуствен интелект в ролята на универсална майка, създаден от Рада Матева (в галерия "Ларго“), да докоснете повърхността на слънцето в работата на Пепа Иванова и да се срещнете с духовете от миналото в произведенията на Михай Греко (Румъния) и Ралица Тонева (ReBonkers).С повишена тревожност поглеждаме към темите за насилието и войната в груповата изложба в поп-ъп пространството на ул. "Габрово“ 15. Варненският художник Нено Белчев напомня за страховитата годишнина от атомните бомбардировки в Хирошима и Нагасаки чрез проект с добавена реалност в Галерия "Галерия“ (ул. София 22).В Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ и в независимо пространство "Хале 3“ на 4 и 5 септември ще бъдат представени най-мащабните видеоинсталации на фестивала, създадени от немските художници Янис Шрьодер и Лукас Рем. В ГХГ Варна Лукас Рем ще разкаже за зараждането на идеите за човешки права в Средновековна Европа, а Янис Шрьодер (в "Хале 3“) ще ни потопи в стоманено-хладно и красиво зимно Черноморие.Непредубедени и отворени за нови идеи, очакваме ви на Трета БУНА!Форум БУНА се реализира с подкрепата на Министерство на културата, Фонд "Култура“ – Община Варна, Френски институт и Посолство на Франция в България, Фондация "Зингер-Захариев“, Посолството на Словения и Посолството на Косово.Артистичната програма на Форум БУНА е безплатна и отворена за всички!Научете повече за програмата и участниците тук: