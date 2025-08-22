Тридесет и третото издание на Международния филмов фестивал "Любовта е лудост" ще бъде открито днес. Той ще се проведе до 31-ви август във Фестивален и конгресен център.Фестивалът е основан през 1993 г. Програмата има конкурсен характер и включва селектирани филми, произведени през последните две години, третиращи темата за любовта. Открива се в последния петък на август всяка година.19:00, зала 1 – ОТКРИВАНЕЛюбовта е лудост, Италия, 97’МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА17:15, зала 2 – Сватба, България, 117’18:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМАПо време на терапия, Испания, 90’18:30, зала 5 – Синята деветка (документален), България, 67’19:30, зала 2 – Дегустаторките, Италия, 123’20:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМАСара Бернар, Божествената, Франция/Белгия, 98’МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА18:30, зала 5 – И децата им след тях, Франция, 146’17:30, зала 2 – Съобщението, Аржентина/Испания, 91’18:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМАДиви ягоди, България, 102’19:30, зала 2 – Какво знае Мариеле, Германия, 96’20:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМАДете на голяма любов, Франция, 94’МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА17:15, зала 2 – Уроци по любов, Полша, 117’18:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМАРожден ден, България, 93’18:30, зала 5 – Континентал’25, Румъния/Швейцария/Бразилия/Великобритания, 109’19:30, зала 2 – Бебето на майката, Австрия/Германия/Швейцария, 108’20:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМАЗа любовта на една жена, Италия, 117’МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА18:30, зала 5 – Любов, сладка като мед, Полша, 100’17:30, зала 2 – Ники, Франция, 98’18:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМАЗа танго са нужни двама, Франция, 90’19:30, зала 2 – Навалица от мъже, Франция, 98’20:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМАЛеонора в утринна светлина, Германия/Великобритания/Румъния, 103’МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА17:30, зала 2 – Семейство Лирой, Франция, 102’18:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМАТова, което искахме да сме, Аржентина, 90’18:30, зала 5 – Ива Ваня – Целуната от съдбата, забравена от всички (документален), България, 69’19:30, зала 2 – Обетът на Ирена, Канада/Полша, 121’20:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМАМъртвите не ги боли, Канада/Великобритания/Мексико, 129’МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА17:30, зала 2 – Как съм могъл да живея без теб, Унгария, 105’17:45, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМАЛимони през зимата, Италия/Полша, 110’18:30, зала 5 – Вълчицата (реставрирано копие), България, 85’19:30, зала 2 – Синият път, Бразилия/Мексико/Чили/Нидерландия, 86’20:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМАЛюбовницата на Кандински, Германия, 126’17:30, зала 2 – Татами, Грузия/САЩ/Израел/Великобритания, 105’19:00, зала 1 – ЗАКРИВАНЕМечти, Мексико/САЩ, 95’17:30, зала 2 – Мадам дьо Севини, Франция, 93’18:00, зала 1 – Да четеш Лолита в Техеран, Израел/Италия, 107’19:30, зала 2 – Милосърдие, Франция/Испания/Португалия, 104’20:00, зала 1 – Вилхелм Тел, Великобритания, 133’17:30, зала 2 – Последен дъх, Франция, 97’17:45, зала 1 – Мечтите /Sex, Love, Норвегия, 110’19:30, зала 2 – Хей, Джо, Италия, 117’20:00, зала 1 – Калигула, Италия/САЩ, 187’Място: Фестивален и конгресен центърОрганизатор: Фестивалният и конгресен център; съорганизатор: Община ВарнаОрганизаторите на МФФ "Любовта е лудост" споделят: Светът се промени. Стана забързан, състезателен и консуматорски. Не. Светът не се промени сам, ние го променихме. Разменихме свободното си време за повече ангажименти.Забравихме да чувстваме, защото започнахме много да мислим, да премисляме, да пресмятаме. Мислим как да сме по-успешни, по-известни, по-искащи, по-имащи, по-мотивирани, по-богати, по-първи, най-първи от другите. Всеки ден се давим в многото ангажименти, задължения, желания, възходи, лъжи, манипулации, падения.Всеки ден потъваме все по-дълбоко в собствените си избори и последствията им, и го наричаме съдба. Всеки ден, макар че не си признаваме, имаме нужда някой да ни спаси. Нещо да ни извади от бурните води на живота, да ни изкара над водата и да поемем въздух. Имаме нужда някой да ни спаси не от света, а от себе си и света, който ние несъзнателно или съзнателно създаваме. Хващаме се за нов проект, за да запълним празнотата, наливаме се с алкохол, за да замъглим реалността, увеличаваме храната, за да получим удоволствие... Търсим спасение от бурния, забързан живот. А спасението е само едно. Любовта е спасителният пояс. За да се вдъхновим, за да си спомним, за да съпреживеем...Потопете се в любовната атмосфера!