Най-любовният филмов фестивал ще завладее от днес Варна
Фестивалът е основан през 1993 г. Програмата има конкурсен характер и включва селектирани филми, произведени през последните две години, третиращи темата за любовта. Открива се в последния петък на август всяка година.
Програма:
Петък, 22 август
19:00, зала 1 – ОТКРИВАНЕ
Любовта е лудост, Италия, 97’
Събота, 23 август
МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА
17:15, зала 2 – Сватба, България, 117’
18:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМА
По време на терапия, Испания, 90’
18:30, зала 5 – Синята деветка (документален), България, 67’
19:30, зала 2 – Дегустаторките, Италия, 123’
20:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМА
Сара Бернар, Божествената, Франция/Белгия, 98’
Неделя, 24 август
МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА
18:30, зала 5 – И децата им след тях, Франция, 146’
17:30, зала 2 – Съобщението, Аржентина/Испания, 91’
18:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМА
Диви ягоди, България, 102’
19:30, зала 2 – Какво знае Мариеле, Германия, 96’
20:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМА
Дете на голяма любов, Франция, 94’
Понеделник, 25 август
МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА
17:15, зала 2 – Уроци по любов, Полша, 117’
18:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМА
Рожден ден, България, 93’
18:30, зала 5 – Континентал’25, Румъния/Швейцария/Бразилия/Великобритания, 109’
19:30, зала 2 – Бебето на майката, Австрия/Германия/Швейцария, 108’
20:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМА
За любовта на една жена, Италия, 117’
Вторник, 26 август
МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА
18:30, зала 5 – Любов, сладка като мед, Полша, 100’
17:30, зала 2 – Ники, Франция, 98’
18:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМА
За танго са нужни двама, Франция, 90’
19:30, зала 2 – Навалица от мъже, Франция, 98’
20:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМА
Леонора в утринна светлина, Германия/Великобритания/Румъния, 103’
Сряда, 27 август
МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА
17:30, зала 2 – Семейство Лирой, Франция, 102’
18:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМА
Това, което искахме да сме, Аржентина, 90’
18:30, зала 5 – Ива Ваня – Целуната от съдбата, забравена от всички (документален), България, 69’
19:30, зала 2 – Обетът на Ирена, Канада/Полша, 121’
20:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМА
Мъртвите не ги боли, Канада/Великобритания/Мексико, 129’
Четвъртък, 28 август
МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА
17:30, зала 2 – Как съм могъл да живея без теб, Унгария, 105’
17:45, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМА
Лимони през зимата, Италия/Полша, 110’
18:30, зала 5 – Вълчицата (реставрирано копие), България, 85’
19:30, зала 2 – Синият път, Бразилия/Мексико/Чили/Нидерландия, 86’
20:00, зала 1 – КОНКУРСНА ПРОГРАМА
Любовницата на Кандински, Германия, 126’
Петък, 29 август
17:30, зала 2 – Татами, Грузия/САЩ/Израел/Великобритания, 105’
19:00, зала 1 – ЗАКРИВАНЕ
Мечти, Мексико/САЩ, 95’
Събота, 30 август
17:30, зала 2 – Мадам дьо Севини, Франция, 93’
18:00, зала 1 – Да четеш Лолита в Техеран, Израел/Италия, 107’
19:30, зала 2 – Милосърдие, Франция/Испания/Португалия, 104’
20:00, зала 1 – Вилхелм Тел, Великобритания, 133’
Неделя, 31 август
17:30, зала 2 – Последен дъх, Франция, 97’
17:45, зала 1 – Мечтите /Sex, Love, Норвегия, 110’
19:30, зала 2 – Хей, Джо, Италия, 117’
20:00, зала 1 – Калигула, Италия/САЩ, 187’
Място: Фестивален и конгресен център
Организатор: Фестивалният и конгресен център; съорганизатор: Община Варна
Организаторите на МФФ "Любовта е лудост" споделят: Светът се промени. Стана забързан, състезателен и консуматорски. Не. Светът не се промени сам, ние го променихме. Разменихме свободното си време за повече ангажименти.
Забравихме да чувстваме, защото започнахме много да мислим, да премисляме, да пресмятаме. Мислим как да сме по-успешни, по-известни, по-искащи, по-имащи, по-мотивирани, по-богати, по-първи, най-първи от другите. Всеки ден се давим в многото ангажименти, задължения, желания, възходи, лъжи, манипулации, падения.
Всеки ден потъваме все по-дълбоко в собствените си избори и последствията им, и го наричаме съдба. Всеки ден, макар че не си признаваме, имаме нужда някой да ни спаси. Нещо да ни извади от бурните води на живота, да ни изкара над водата и да поемем въздух. Имаме нужда някой да ни спаси не от света, а от себе си и света, който ние несъзнателно или съзнателно създаваме. Хващаме се за нов проект, за да запълним празнотата, наливаме се с алкохол, за да замъглим реалността, увеличаваме храната, за да получим удоволствие... Търсим спасение от бурния, забързан живот. А спасението е само едно. Любовта е спасителният пояс. За да се вдъхновим, за да си спомним, за да съпреживеем...
Потопете се в любовната атмосфера!
