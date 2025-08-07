Най-после тези хора ще доживеят да се движат по улица без ями, бабуни, кръпки. Поне това става ясно от информация на Община Варна, от където съобщават, че в сряда – 13 август, започва основният ремонт на ул. "Поп Димитър“ в район "Младост“.Предвидени са подмяна на бордюри, нова тротоарна настилка, улично осветление, светофарна уредба, както и преасфалтиране на цялата улица – от ул. "Вяра“ до бул. "Цар Освободител“.От фирмата-изпълнител на обекта направиха уточнението, че по време на ремонтните дейности, които ще започнат откъм ул. "Вяра“, няма да се извършва подмяна на подземни комуникации и няма да се наложи пълно затваряне на улицата. Достъпът на живущите няма да бъде ограничен.В район "Младост“ продължават и ремонтните работи по ул. "Младежка“, ул. “Мечтание" и по ул. "Перла“, като на последната в момента се извършва подмяна на бордюри.