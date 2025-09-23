ЗАРЕЖДАНЕ...
Най-после: Премахнаха джунглата от символ на Варна
Един от символите на морския град се бе превърнал в пейзаж, достоен не за голям град, а за изоставено, обезлюдено село.
"В тревите, високи над един човешки бой, можеше да има и трупове на животни", коментираха варненци в социалните мрежи.
Джунглата, в която се бе превърнала Шишковата градинка, бе и една от темите, с които от ГЕРБ в морската столица се захапаха в края на миналия месец с кметската администрация: Лятото е на финала си, а в разгара на сезона Община Варна още няма сключен договор за озеленяване и поддръжка на зелените площи в града! Това е причината градът да буренясва, да няма цветя, да не се поливат зелените площи и да изглежда изоставен от стопаните си.
Поне Шишковата градинка оправете – изискват се минимални усилия.
В противен случай ставате съучастници на Кръга "Хоризонт“, който управлява Варна в брутален конфликт на интереси!
Политическите пърформанси, в които сте специалисти, не са управление, а театър.
Докажете, че наистина милеете за Варна!, написаха тогава в писмо до медиите от групата общински съветници от ПП ГЕРБ – Варна.
