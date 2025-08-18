ЗАРЕЖДАНЕ...
Най-после: Ремонтират тази улица във Варна
©
Проектът предвижда пълна подмяна на водопроводната мрежа, нови асфалтова и тротоарни настилки, както и монтиране на модерно енергоефективно улично осветление.
Строителните дейности ще започнат с изкопни шурфове за установяване на подземните проводи. На този етап движението за автомобили няма да бъде ограничавано.
При подмяната на водопроводите обаче ще се наложи поетапно затваряне на улицата, като стремежът е да бъде създадено възможно най-малко затруднение за живущите, посочват от ресорната общинска дирекция.
Припомняме, че преди 3 седмици Varna24.bg алармира за кратерите по улицата.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Едни цапат, други чистят, но картината във Варна не се променя
09:30 / 17.08.2025
Варненка с предупреждение, което уплаши всички: В този район обик...
14:05 / 16.08.2025
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват...
11:31 / 16.08.2025
Обновяването на плувен комплекс "Приморски" ще е 3 месеца
11:32 / 16.08.2025
Заснеха падащ метеорит край Варна?
07:39 / 16.08.2025
"България Еър" със супер новини за летище Варна
17:13 / 15.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.