Едни от най-компрометираните тротоари в центъра на Варна най-после ще бъдат ремонтирани. Това става ясно от информация на районното кметство "Одесос“.От там съобщиха, че са извършени огледи и са взети размери за частични ремонти на тротоарни настилки по ул. "Славянска“, ул. "Ал. Пушкин“, ул. "Братя Миладинови“ и ул. "Баба Рада“. Изготвени са количествени сметки, изпратени са за остойностяване в Общинско предприятие “Инвестиционна политика“.От там отчетоха, че са изпратени за отчет за изпълнение на актуализирания План за интегрирано развитие на Община Варна (ПИРО) 2021-2027г., както и доклади за състоянието на вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка и за състояние на гаранционните обекти - изпълнените основни ремонти на улици и междублокови пространства.