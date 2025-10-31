Най-после! Връщат едно улеснение на пътниците на градския транспорт във Варна
Друга промяна е, че глобата за пътуване без редовен билет ще бъде увеличена на 40 лева. Причина за това решение е значителният брой констатирани нарушения. С цел ограничаване на недобросъвестните пътници от общинското предприятие са предложили увеличаване на санкцията от досегашните 30 на 40 лева.
За да се ограничи броят на хората, които си купуват билети по електронен път непосредствено преди проверката на контрольорите, пътниците са длъжни да притежават редовен превозен документ от качването/или непосредствено след качване в превозното средство до слизането си в района на спирката на обществения градски транспорт.
Право на безплатно пътуване с абонаментна карта ще получат учащи се – ученици, студенти и докторанти, които са чуждестранни граждани с издадено разрешение за продължително или дългосрочно пребиваване в България и се обучават в учебни заведения, намиращи се на територията на община Варна.
Безплатно пътуване с обществения транспорт ще бъде осигурено и за пенсионерите, живеещи в населените места в общината. До момента от тази привилегия се ползваха само възрастните хора с постоянен адрес в град Варна. За да се предотврати т.нар. "транспортен туризъм“, пенсионерите ще имат право на безплатна абонаментна карта за всички градски линии и една избрана междуселищна линия в рамките на община Варна. При желание да ползват повече линии всяка допълнителна карта ще се заплаща като свободен абонамент.
Измененията предвиждат също така преотстъпените персонализирани карти за пътуване на преференциални цени да се отнемат от контрольорите, но те няма да се предават в Централния пункт за продажба и зареждане на карти, както първоначално беше предвидено. В случай че притежателят се яви за издаване на нов превозен документ, той ще заплаща цена на дубликат. Изтеклите персонализирани карти също ще се отнемат. В срок до 30 календарни дни притежателят ще бъде длъжен да представи необходимите документи за подновяване на абонаментния план.
В автобусите и тролейбусите ще се разрешава срещу таксуване с билет да се превозват до 2 велосипеда с дължина равна или по-голяма от 120 см на обозначените и технически обезопасени места в пътническия салон. Условието е да не замърсяват превозното средство и не отнемат предимството на пътуващите.
