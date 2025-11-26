Иван Иванов на среща с народни представители от варненски регион и представители на общинското ръководство на града. В срещата участва и председателят на УС на АПИ инж. Йордан Вълчев.
До пролетта на 2026 г. трябва да станат ясни резултатите от обследването, след което се очаква най-късно през есента на следващата година да се възложи процедура за избор на изпълнител на ремонтните дейности на инженеринг. "Такъв сложен инфраструктурен обект не може да стане за месеци“, заяви министърът и подчерта, че при отговорна и експедитивна работа на институциите, най-рано през пролетта на 2027 г. може да започнат и същинските ремонтни дейности по моста. С цел оптимизиране на цялостната работа, министър Иванов разпореди АПИ да излъчи представител, който да участва в заседанията на общинската комисия по транспорт във Варна.
В хода на разговора стана ясно, че бъдещият ремонтът ще се извършва без да се затваря моста и без спиране на трафика, обясни председателят на УС на АПИ инж. Йордан Вълчев. Ще се търсят и възможности за алтернативни маршрути в града, така че да не се затруднява движението по време на ремонтните работи, подчерта Вълчев.
Най-рано през 2027 г. започва същинският ремонт по Аспарухов мост
