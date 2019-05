"Най-сладкият ден" продължава да радва варненци, вижте как!

© Varna24.bg "Най-сладкият ден" продължава да радва варненци с наградите, които заради пороят не успяха да стигнат до децата на Варна.



Както вече Varna24.bg съобщи, участниците в най-мащабния детски и културен форум, които не успяха да се изявят на сцената на 25 май, вече получиха своите награди от офиса на организаторите, защото децата са положили старание и труд в подготовката си за празничната фиеста.



Една от тортите на "Най-сладкият ден" 2019 беше дарена на дечицата от Дневен център "Свети Йоан Златоуст" - Варна, а другата ще подслади доброволците на празника, които всеотдайно се включиха в инициативата.



Ето какво още съобщават организаторите на "Най-сладкият ден", на който Varna24.bg е медиен партньор:



Здравейте, Приятели! Благодарим Ви, че бяхте част от 10-тото издание на "Най-сладкият ден“!



Голяма част от наградите в Първата томбола бяха раздадени, но дъждът попречи на останалите печеливши да получат подаръците си на място. Всички награди ще бъдат раздадени в офиса на организаторите (вижте информацията по-долу).



СПИСЪК С НЕПОЛУЧЕНИТЕ НАГРАДИ ОТ ПЪРВА ТОМБОЛА:



1 награда – талон № 1 - Ваучер за игра в детски кът "Приказният град“ в ДЦ "Мама и аз“



1 награда – талон № 5 - Гигантско яйце с подаръци и лакомства от Sugar World



1 награда – талон № 6 - Ваучер за музикални уроци от Rock School



9 награди – талони № 9, 26, 31, 64, 104, 119, 211, 225 и 258 – Подаръци от Община Варна – надуваем плажен дюшек, магическа чаша, несесер, шапка за момиче или детска чантичка



3 награди – талони № 14, 42 и 124 – Детска енциклопедия, осигурена от Община Варна



4 награди – талони № 16, 73, 85 и 143 - Талон на стойност 15 лв. от Slot Car Racing



4 награди – талони 18, 25, 84 и 113 - Ваучер за безплатни силанти от Дентална клиника "Естетика“



1 награда – талон № 27 - Карта за 30% отстъпка за Фиш Март, осигурена от Парк Март



6 награди – талони № 46, 50, 78, 94, 110 или 134 – Подаръчен ваучер за кино, Ключодържател Guardians of the Galaxy или Силиконова гривна Thor Ragnarok, осигурени от Cinema City



1 награда – талон № 72 - Ваучер за разходка с пиратско корабче - от Елеонора транс



3 награди – талони № 68, 190 и 265 - Талон за едноседмично посещение в Образователен център Йера



1 награда – талон № 103 - 1 ден в лятно училище от ЧОУ и детска градина "Малкия принц“



1 награда – талон № 115 - Карта за посещение в Детски кът



1 награда – талон № 117 - Ваучер за безплатно детско меню от Ola – Taste of Med



4 награди – талони № 122, 145, 178 и 210 – Топка, осигурена от Община Варна



1 награда – талон № 202 - Карта за четири посещения в мини академия "Пам и Бу'' от ДЦ "Мама и аз“



2 награди – талон № 237 и 242 - Козметични продукти Орифлейм - от Екип "Лудите чайки“



1 награда – талон № 263 - Ваучер за пазаруване в сладкарски магазин Крамер на стойност 30 лв.



С Вашето талонче от томболата можете да получите своята награда до 31.05.2019 г. от офиса на организаторите - ул. Константин Величков №63, ет. 2, офис Протема (от 10:00 до 17:00 ч.). Ако нямате възможност да вземете наградата си в този период, моля свържете се с нас на тел. 0893 454 371, за да я запазим.



Всички непотърсени награди от Първа томбола, както и тези за Втора томбола ще бъдат включени в ИГРА на страницата на "Най-сладкият ден“, която ще стартира на 03.06.2019 г.



ОЧАКВАМЕ ВИ!



За повече информация: 0893 454 371 / https://www.facebook.com/Nai.sladkiat.den/