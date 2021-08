© Varna24.bg виж галерията Очакван, обичан, любим, вкусен, забавен, щур, най-сладък... Това са само част от комплиментите, които провокира "Най-сладкият ден“. За 12-та поредна година детският и младежки културен форум се превръща в истинска еуфория не само за участниците на сцената, но и за хиляди малки и пораснали деца от публиката.



На 14-ти август, празничната фиеста ще подгрява с адреналин празника на Варна, в навечерието на Успение Богородично. Съботния ден с весел смях ще бъде огласен. И отново пред входа на Морската градина, ще се леят песни и танци, като водопад с чиста детска енергия и радост за варненци и гостите на града.



Какво да очакват децата от публиката – за тях отново ще има множество атракции, супер шоу с огромни сапунени балони и забавни състезания с награди. Организаторите обещават и безброй подаръци за даровитите изпълнители, представящи таланта си от сцената на "Най-сладкият ден“, от 10:00 ч. сутринта, до 20:00 ч. вечерта.



"Най-сладкият ден“ отново разчита на усмихнатите доброволци от PTPI The Dolphins, които ще раздават на малчуганите минерална вода, сокове, кроасани, сладоледи, близалки, локуми и бонбони.



Късметът ще намигне на много от гостите на празника в двете томболи с награди и много приятни изненади, а творческите и музикални работилници, образователни презентации и уърк шопове, внасят допълнителен цветен колорит в празничната фиеста.



От "Павоне“ ще раздават балони, Sunny Events ще ни забавляват с приложни изкуства, а СавиМекс и Олимпус отново ще зарадват малки и големи с вкусотии. Училището по роботика "Robopartans“ ще забавлява децата с майсторене на роботи от лего, Ателието на Дими ще привлече интереса на малките госпожици и ще им покаже как сами да сътворят ефектни рокли на своите кукли. Ще бъдат представени приказни герои от Арт център Арлекин, занимателни игри от Материка, сдружение "Няма невъзможни неща“, екипа на "Лудите чайки“ и Жаки, която ще превърне сладките детски личица в муцунки на приказни герои. ВСУ "Черноризец Храбър“ ще ни разкрие интересни тайни от обучението в техните специалности.



Rock School ще ни посвирят не само от сцената, но и ще съдействат на всички, които обичат музиката и искат да докоснат струните на китарата. Младите хора ще се радват на креативно пространство със зона за нови идеи и предизвикателства за тийнейджъри от ХемелеON.



Какво още ли? Елате и ще разберете!



Усмивките, доброто настроение и отговорното спазване на дистанция са задължителни!



Организатори на форума са PR и рекламна агенция"PROTEMA“ и "Пресклуб Варна“.



"Най-сладкият ден“ се осъществява с любезната подкрепа на Община Варна и партньорството на Солвей Соди, Експрес Гаранцион, Хидрострой и жилищен комплекс "Лабиринт“, Вето – уреди за вграждане, Olympus, Екотой, Algida, Nestle, Turkish Delight by Vedi Aqua Bella, Пристанище Варна, Верига хипермаркети СБА, Булмак 2005, Сити Маркет, СБХАЛ "Проф. Темелков“, ЧОУ Феникс, Рувик, БГ Имоти-експерт, Детски център Мама и АЗ и много др.



14 август, 10.00-20.00 часа – Входа на Морската градина – Площад "Антон Новак“



ВХОД СВОБОДЕН!



За повече информация: https://www.facebook.com/Nai.sladkiat.den



ПРОГРАМА - НАЙ-СЛАДКИЯТ ДЕН 2021



10:00 OТКРИВАНЕ на XII издание на Най-сладкият ден



10:00 Възпитаници на Студио Палас с р-л Краси Янев



Балет Тинити с художествен р-л Болеслава Тенева



ПАВОНЕ – купони с балони и рисунки върху в муцунки



10:20 Гайдарска школа "Тракия“ с р-л Никола Георгиев



10:25 Танцова школа "Колеви“ с р-л Георги Колев



МАТЕРИКА- творчески работилници за Нещотърсачи



10:30 АНОНС ПЪРВА ТОМБОЛА - раздаване на талони за участие



AQUA BELLA – водички за деца от публиката



10:30 Мажоретен състав "Стил денс“ с р-л Силвия Петрова



САВИМЕКС – гризни и се усмихни – лакомства за деца от публиката



10:40 Възпитаници на музикалния педагог Атанаска Липчева



МИСТЪР БАБЪЛ ШОУ – шоу с големи и още по-големи сапунени балони



11:25 Брейк формация Крейзи Форс с р-л Кирил Райчев



ВЕТО-уреди за вграждане – томбола с награда – аспиратор за вграждане



11:30 Балетно студио Звездна дъга с р-л Елена Бубновская



SUNNY EVENTS – творческа работилница - пиняти и приложни изкуства



11:50 PM Dance Studio, р-л Поли Михайлова



ХемелеON – креативна зона за нови идеи за тийнейджъри



12:00 Балетна школа "Танцова работилница“, р-л Десислава Димитрова



СBA – торбички с лакомства за деца от публиката



12:10 Възпитаници на музикалния педагог Наталия Пурик



12:30 ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ ОТ ПЪРВА ТОМБОЛА



13:15 Изпълнение на хип-хоп група ARTISTICS с р-л Румяна Михова



БЧК – Как да окажем първа помощ



13:25 Възпитаници на музикалния педагог Павлинка Тодорова



ЧОУ ФЕНИКС – творчески работилници



13:55 Хип-хоп изпълнение на Жаклин Хюсеинова



14:00 АНОНС ВТОРА ТОМБОЛА - раздаване на талони за участие



14:05 Възпитаници на музикалния педагог Кремена Матева



TURKISH DELIGHT BY VEDI – сладости за деца от публиката



14:50 Изпълнение на детска вокална школа Весели Щурчета с р-л Р. Димова



РОБОПАРТАНС – роботика за деца с Лего



15:05 Изпълнение на танцова школа Варна Денс



ОЛИМПУС – сокчета за деца от публиката



14:15 Клуб по спортен рокендрол "Морска сирена“



КОЙ ИЗЯДЕ ПЪРВИ СЛАДОЛЕДА – забавно състезание с награди от Nestle



15:25 Изпълнения на Мария Борисова



НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА – работилница "Засади сам градинка в чашка“



15:35 ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ ОТ ВТОРА ТОМБОЛА



15:55 Танцова школа Маламбо - Malambo Kids



ПЕКАРНА СТЕФАНИ – вода за деца от публиката



16:05 Модно ревю – Stars Academy - Детска агенция за сценични таланти, модели, манекени, танцьори, певци и актьори



ВСУ "Черноризец Храбър“ – образователни презентации



16:20 Танцов клуб "Кристал“ и танцов клуб "Денс Моушънс“



Проект "С предпазен колан на задната седалка“ – социална кауза на СОЛВЕЙ СОДИ за безопасно пътуване на деца в автомобила



16:35 Kangoo Клуб България



Близалки Nimm2 – сладости за малчугани



16:50 Възпитаници на клуб "Айкидо Доджо“ със сенсей Никола Григоров



ПАНО НА РАДОСТТА – Цветни ръчички със специални боички от Офис МВ



17:10 Клуб по танци Стар Денс с р-л Радостина Енчева



ЦЕНТЪР МАМА И АЗ – творческа работилница



17:30 Възпитаници на музикалния педагог Мила Маврова



ЛУДИТЕ ЧАЙКИ от Орифлейм – рисунки върху муцунки



18:15 Вокална формация Бънджи сингърс с р-ли Тома и Марианка Езекиеви



АРТ ЦЕНТЪР АРЛЕКИН – герои от приказките



18:55 Ансамбъл "Фолклорни ритми“ с р-л З. Георгиева



АТЕЛИЕТО НА ДИМИ – творческа работилница за кукленски рокли



19:05 Изпълнение на Криейтърс денс студио



19:10 Ансамбъл при "Китарен център за млади творци“, р-л Боян Дойчев



19:20 Изпълнения на Ясен Корабов



19:30 Изпълнения на ROCK SCHOOL и музикална работилница



20:00 КРАЙ