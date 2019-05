"Най-сладкият ден" ще дари много слънчеви емоции и сладко настроение на хиляди варненци

© Много слънчеви емоции и сладко настроение ще дари на хиляди варненци и гости на града 10-тото издание на "Най-сладкият ден“. По традиция програмата на събитието ще представи над 1200 талантливи деца и младежи от варненските училища, читалища, арт формации, танцови и певчески школи. От сутринта, до вечерта, на 25 май, многобройните посетители ще се радват на богата концертна изява, която отново ще огласи централния вход на Морската градина.



С елементи на изненада тази година организаторите ще представят спортен флашмоб, в който ще призовават да се включи и публиката, а от младежката организация към Червения кръст - Варна ще ни учат как се прави първа долекарска помощ.



Всички малчугани могат да оставят шарен спомен, като изрисуват картина от цветни ръчички, със специални боички, а всеки който пожелае може да се снима пред колоритното "Пано на радостта“.



Институт "Конфуций“, към Великотърновски университет ще представи магията на китайските изкуства с калиграфия, връзване на възли и изрязване на силуети. Представители на ВСУ "Черноризец Храбър“ ще демонстрират приложна наука.



За любителите на сладките изкушения през целия ден ще има много лакомства. Ще се раздават безплатно - желирани бонбони, локуми, близалки, сокчета, кроасани, торти и сладоледи, а децата от публиката ще участват в множество творчески работилници, конкурси и томболи, в които ще получат много подаръци и награди.



Доброволци на "Най-сладкият ден“ са младежката организация на PTPY The Dolphins и Български Младежки Червен Кръст – Варна. Събитието се провежда с любезното съдействие на Община Варна.



Празничната фиеста ще се проведе на 25 май пред централния вход на Морската градина, от 10:00 до 20:00 ч. Вход свободен!



За повече информация - https://www.facebook.com/Nai.sladkiat.den/



ПРОГРАМА – "НАЙ-СЛАДКИЯТ ДЕН“ 2019



10:00 Откриване



10:10 Студио "Палас“, ръководител Краси Янев



10:30 Демонстрация на първа долекарска помощ от Български Младежки Червен Кръст – Варна



10:40 Ансамбъл "Фолклорни ритми“ и ДТС "Аспаруховче“, р-ли Зоя Георгиева и Никола Николов



11:00 ТОРТА за деца от публиката от Kramer



11:00 Клуб "Айкидо Доджо“ – демонстрации на айкидо техники, сенсей Никола Григоров



11:08 Mажоретен състав – Танцова школа "Стил Денс“, р-л Силвия Петрова



11:10 Лакомства за децата от SUGAR WORLD



11:13 Детска танцова школа "Пламъче“, ръководител Кирилка Петрова



11:25 АНОНС ЗА ПЪРВА ТОМБОЛА с награди за деца от публиката



11:25 КХГ "Грация“, хореограф Меглена Генчева



11:30 Възпитаници на Студио "ДА", ръководител Маргарита Георгиева



11:35 Натурални сокове OLYMPUS за децата



11:45 Клуб по акробатичен рокендрол КАРТИМ, ръководител Бойка Боева



12:00 Детска танцова школа "Тракийче“, ръководител Тодор Тодоров



12:25 Възпитаници от IБ клас към СУ "Неофит Бозвели“ - Варна, ръководител Марияна Колева



12:27 Изпълнение на Десислава Борисова с танцов съпровод - ЧОУ "Феникс“



12:30 Мария Бурова с група "Малчугани“



12:35 Желирани бонбони SMILE GUMMY за децата



12:35 Вокална група "Весели щурчета“, ръководител Радослава Димова



12:45 ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ ОТ ПЪРВА ТОМБОЛА – за деца от публиката



13:00 Възпитаници на музикалния педагог Мила Маврова



13:30 PARTY JACK шоу – клоуни с балони



13:30 Брейк формация "Крейзи Форс“, ръководител Кирил Райчев



13:40 Възпитаници на музикалния педагог Мила Маврова



14:10 СПОРТЕН ФЛАШМОБ – "БиС – Благотворителност и Спорт“



14:20 Street Dance School THE CENTER, хореограф Мариела Станчева



14:24 Конкурс с награди за деца, от Вето - уреди за вграждане



14:25 Изпълнения на виртуозния пианист Тони Троев



14:40 ВСУ "Черноризец Храбър“ – демонстрации на приложна наука



14:40 Балетна школа "Танцова работилница“, р-л Десислава Димитрова



14:45 ТОРТА за деца от публиката от сладкарска работилница АМИЙО



14:45 PM Dance Studio, ръководител Поли Михайлова



14:55 Изпълнение на Весела Цанкова – колоратурно сопрано, лауреат от международни конкурси



15:00 Арт студио "Арлекин“ – деца костюми на приказни герои



15:00 Вокална група "Фреш“ и ВТС "Варненски СмакОлики", р-л Наталия Пурик



15:10 АНОНС ЗА ВТОРА ТОМБОЛА с награди за деца от публиката



15:10 Street Dance School THE CENTER, хореограф Мариела Станчева



15:15 Балетна школа "Реверанс“, ръководител Ирена Радева



15:20 Институт "Конфуций“ към ВТУ – магията на китайските изкуства



15:20 Балетно студио "Звездна дъга“, ръководител Елена Бубновская



15:40 Възпитаници на музикалния педагог Павлинка Тодорова



16:00 Гризки "Зайо Байо“ – за деца от публиката



16:20 Клуб по танци "Стар Денс“, ръководител Радостина Христова



16:40 Arsen Magic – забавни фокуси и анимация за деца от публиката



16:50 ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ ОТ ВТОРА ТОМБОЛА – за деца от публиката



17:10 Вокална формация "Бънджи Сингърс“, р-ли Тома и Марияна Езекиеви



18:10 Торти "Пуфис“ за деца от публиката



18:10 Възпитаници на музикалния педагог Кремена Матева



19:10 Пламен Любенов – победителят в "България търси талант“



19:20 Ансамбъл при "Китарен център за млади творци“, р-л Боян Дойчев



19:30 Изпълнения на рок банди от Rock School



20:00 Финал