Уникален документ от времето на цар Иван Александър бе дарен на Държавния архив във Варна.Цар Иван Александър е български владетел, управлявал от 1331 до 1371 г. Царуването му продължава 40 години, което го нарежда на второ място по продължителност след цар Петър I. Редом със Стефан Душан и Йоан Кантакузин, той е сред най-влиятелните личности в историята на Балканския полуостров през XIV век.Самият той подписва известната Венецианска грамота, която регламентира правата и привилегиите на венецианските търговци в България, в частност Варна.Документът, който е дарен на Държавния архив във Варна, ще бъде представен в петък, като ще отбележи празника на българските архивисти.Документът е дарен от Тони Хаджиев - потомък на дипломатическата фамилия Дюрони. Историческата старина е пергамент (палимпсест), собственост на семейството, който е датиран от 1351 г. Дарението беше направено през месец август и прието лично от председателя на Държавна агенция "Архиви“ – доц. д-р Михаил Груев.Постъплението вече е регистрирано в Държавен архив – Варна, по изричното настояване на дарителя, към фонд 811К – "Родов фонд Кастан – Дюрони“.Към момента този документ е най-старият съхраняван в архивите в България.През следващата седмица от 13 до 17 октомври, всеки ден от 12.00 ч. до 14.00 ч., пергаментът ще може да бъде видян в изложбената зала на Държавен архив – Варна и всеки, който проявява професионален или личен интерес ще може да се запознае с него и историята му.