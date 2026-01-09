Най-старото техническо учебно заведение във Варна и в България навършва 145 години
Традициите в българското морско образование датират от 1881 г., когато се открива Морското училище – първото техническо учебно заведение в България за обучение на машинисти и огняри.
От 3.12.1904 г. то е вече Машинно училище при флота – средно техническо училище за обучение на механици за военния и гражданския флот, държавните железници, въздухоплаването и др.
През 1942 г. се преобразува във Военноморско на Негово Величество училище, с шестгодишен гимназиален и висш курс на обучение: във Висшия навигационен отдел се подготвят специалисти с висше специално морско образование, а във Висшия технически отдел (от 1943 г.) – и кадри с висше специално морско техническо образование.
През 1949 г. приемникът на българската морскообразователна традиция става Народно военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров“, а от 1956 г. му е даден статут на висше инженерно морско учебно заведение и неговото име е Висше народно военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“.
От 1991 г. името на учебното заведение е Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“.
По повод годишнината вчера държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили – Румен Радев отличи с Почетния знак на президента трима български офицери на церемония в Гербовата зала на "Дондуков“ 2.
"Родолюбието, високият професионализъм и обичта към морето са непреходни качества на поколения български военноморски офицери, а традициите и връзката между поколенията са неотменната сила на нашия Военноморски флот“, заяви Радев
На церемонията присъстваха курсанти от Морско училище, които преди началото ѝ проведоха среща с президента Радев.
С Почетен знак държавният глава удостои бригаден адмирал (о.з.) доц. д-р Иван Йорданов – за значим принос в развитието на Висшето военноморско училище и за издигане на престижа на Въоръжените сили.
Държавният глава изказа признателност на бригаден адмирал (о.з.) доц. д-р Иван Йорданов и за това, че е отдал активните си години в служба на страната ни, като е съчетал висок професионализъм с любовта към морето и всеотдайността на истински родолюбец.
"Да бъдеш български морски офицер, е гордост, и отплатата идва от оценката на успехите, дадена от родители, от близки, от обществото“, заяви бригаден адмирал (о.з.) доц. д-р Иван Йорданов, който от името на наградените благодари за оказаната чест. Той се обърна към младите курсанти с думите: "Всеки е дошъл на този свят да остави нещо полезно, а не да го пропилее в голо съзерцание. Надявам се, че Вие ще направите това.“
На срещата с курсантите от Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ държавният глава Румен Радев поздрави бъдещите офицери за избора им на професионална реализация и им пожела да дадат своя принос за сигурността на България. Президентът посочи също така, че благодарение на поколения военноморски командири и лидери, ВВМУ се е утвърдило като най-високотехнологичното висше училище в България и е завоювало признание в международен мащаб за високото качество на морското образование. В разговора участва и капитан I ранг Вълчо Атанасов, заместник-началник по административната част и логистиката на ВВМУ.
Държавният глава изтъкна значението на съвременното обучение на бъдещите офицери, които в професионалния си път ще имат отговорност за модернизацията на Българската армия, и отбеляза производството на военноморски кораби у нас, първият от които – "Храбри“, бе зачислен в състава на ВМС. Румен Радев открои и съвременните предизвикателства в сферата на отбраната, които изискват внедряването на високи технологии, интегрирането им в отбранителните способности на страната и изграждането на единно информационно пространство, което да способства за вземането на правилни стратегически решения.
Бригаден адмирал (о.з.) доц. д-р Иван Младенов Йорданов е възпитаник на ВНВМУ "Н. Й. Вапцаров“, специалност "Морски свръзки“. През 1970 г. започва служба в дивизион противоминни кораби – Варна. Преподава във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“, като последователно изпълнява длъжностите от началник на катедра до началник на Морско училище. Бил е аташе по отбраната на България в Лондон и във Вашингтон, заемал е длъжността директор на дирекция в Министерството на отбраната.
