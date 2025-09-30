ЗАРЕЖДАНЕ...
Най-възрастната варненка навърши 106 години
Столетният живот е благословия, пълна с безценни спомени, мъдрост и дълбоки следи за поколенията. Убеден съм, че житейският Ви път е изпълнен с достойно преодолени предизвикателства, упорит труд и отдаденост на професията и близките. На тази благословена възраст Вие сте свидетелство за сила, мъдрост и дълбока вяра в ценностите, съхранили и обединили нашия народ! За Варна и за всички нас сте вдъхновение и красив пример, се казва в поздравителния адрес, подписан от изпълняващия функциите кмет Павел Попов.
Евгения Чочева е родена през далечната 1919 година и е израснала в сърцето на града - в Гръцката махала, в близост до един от най-старите храмове в града "Св. прпмчца Параскева“. Отгледала е син и дъщеря, а днес се радва на внуци и правнуци, които живеят в Швейцария и далечна Канада. Един от любимите ѝ поети е Никола Вапцаров. Знае наизуст поне 12 негови стихотворения, а за безупречното си изпълнение на неговата "История“ получава награда лично от флотилен адмирал Боян Медникаров по време на националния конкурс "Вапцарови дни“, похвали се самата тя.
Работила е като учителка-доброволка, като автор в списание и като библиотекар, откъдето идва голямата ѝ любов към книгите. Въпреки че вече е трудноподвижна, до ден днешен всяка сутрин г-жа Евдокия Чочева прави лека гимнастика, след което излиза на своята тераса, за да благодари за живота, да отправи поздрав към новия ден и да се зареди с позитивна енергия. Тя сподели, че не съжалява за нито един от изживените дни и че мечтае да дочака жива и здрава своята 110-годишнина.
