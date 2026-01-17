Най-възрастният служител на Община Варна навърши 80 години
С отвертка в ръка в кметския кабинет го завари и изненадата от ръководството на Община Варна. Рожденикът беше поздравен от заместник-кмета Павел Попов, който му връчи специален плакет и поздравителен адрес от името на кмета Благомир Коцев.
"Със своята дългогодишна и отговорна служба Вие оставяте трайна следа и допринасяте за утвърждаването авторитета на институцията. Продължавате да следвате добрите традиции чрез отдаденост, дисциплина и лоялност, като така давате ценен пример на своите по-млади колеги“, посочва кметът Коцев. Той му поднася думи на благодарност и дълбоко уважение за дългогодишния всеотдаен труд, професионализъм и личен принос, като му пожелава отлично здраве, дълголетие и все толкова бодър дух.
Илия Радев е служител на дирекция "Управление на собствеността“ и за него няма непознато кътче от 15-етажната административна сграда на Общината. Тук се е пенсионирал, но след година-две у дома отново е поканен на работа. Задачите му са свързани с поддръжка на оборудването и обзавеждането, като най-голямо удоволствие му носят занятията с дърво.
Роден е в село Врабча, което по силата на Ньойския договор от 1919 г. е разделено между България и Сърбия и завършва полувисшия институт в град Станке Димитров, днес Дупница, като учител по рисуване и дървообработване.
Любовта му го води във Варна, където заменя учителската професия и се посвещава на плакатното изкуство и монументалната живопис. Новината за смяната на режима в България го заварва в либийската пустиня и след завръщането си започва да се занимава предимно с дърводелство.
Илия Радев е превърнал дома си в ателие, а своите проекти и идеи споделя със съпругата си Мария Радева – изтъкнат варненски учител по изобразително изкуство. Той има син и дъщеря и се радва на една внучка. Хобито му е да поправя стари часовници, а колекцията му наброява над 150 екземпляра.
