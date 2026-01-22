Глоба наложи Районният съд във Варна за проява на дребно хулиганство. Конкретният случай е от 24 септември миналата година. Около 10 часа на тази дата, на публично място - пейка до жилищен блок в квартал "Трошево“, 64-годишен мъж се държал непристойно като маструбирал на открито. Свидетели на оскърбителното му поведение станали майка и дъщеря, които подали сигнал за случващото се на тел. 112. Районният съд счете, че с поведението си 64-годишният мъж безспорно е нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите, възприели деянието му, като извършеното има характеристиките на непристойна проява, доколкото е осъществено на публично място и в светлата част от денонощието.Поради своята по-ниска степен на обществена опасност проявата не съставлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, а административно нарушение. Съдът прие, че е налице основание за налагане на административно наказание в минималния размер, предвиден в разпоредбата на Указа за борба с дребното хулиганство - глоба в размер на приблизително 51 евро.Решението на съда подлежи на обжалване в 24-часов срок, като в случай на жалба производството пред окръжния съд е насрочено за 27 януари от 13 часа.