Наказаха член на избирателна комисия, гласувал два пъти във Варна
©
Първоначално мъжът гласувал в секцията във Варна, където бил ангажиран като член на СИК, като за целта бил вписан в допълнителната страница на избирателния списък и попълнил изискуемата за гласуването декларация по образец. Впоследствие, по време на обедната си почивка и въпреки упражненото вече право на глас в тези избори, подсъдимият дал своя вот и в избирателната си секция по постоянен адрес. Деянието е престъпление по чл.168, ал.2 от Наказателния кодекс.
71-годишният мъж е неосъждан досега. Предвид чистото му съдебно минало и изразено съжаление за стореното, по внесено от прокуратурата постановление е направено предложение пред съда той да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Районен съд – Варна го освободи от наказателна отговорност за извършеното престъпление, като му наложи административно наказание - глоба в размер на 511.29 евро. В тежест на подсъдимия са направените в досъдебното производство разноски.
Съдебното решение може да бъде обжалвано в 15-дневен срок.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Героите на "Фанагория": Четири улични кучета спасяват треньора на...
15:14 / 25.01.2026
Кой е най-старият служител в община Варна?
12:01 / 25.01.2026
Авария край Варна оставя много домакинства без вода
11:12 / 25.01.2026
Ето какво става край училище "Елин Пелин" във Варна
14:28 / 24.01.2026
Варненци са предупредени: Избягвайте този район!
09:42 / 24.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.