Районен съд - Варна призна за виновен 71-годишен мъж, упражнил избирателното си право два пъти при един избор, като на 5 ноември 2023 г., при втория тур на проведените избори за общински съветници и кметове, гласувал в две отделни избирателни секции.Първоначално мъжът гласувал в секцията във Варна, където бил ангажиран като член на СИК, като за целта бил вписан в допълнителната страница на избирателния списък и попълнил изискуемата за гласуването декларация по образец. Впоследствие, по време на обедната си почивка и въпреки упражненото вече право на глас в тези избори, подсъдимият дал своя вот и в избирателната си секция по постоянен адрес. Деянието е престъпление по чл.168, ал.2 от Наказателния кодекс.71-годишният мъж е неосъждан досега. Предвид чистото му съдебно минало и изразено съжаление за стореното, по внесено от прокуратурата постановление е направено предложение пред съда той да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Районен съд – Варна го освободи от наказателна отговорност за извършеното престъпление, като му наложи административно наказание - глоба в размер на 511.29 евро. В тежест на подсъдимия са направените в досъдебното производство разноски.Съдебното решение може да бъде обжалвано в 15-дневен срок.