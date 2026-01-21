Глоба наложи Районен съд - Варна за потвърдена неистина в писмена декларация пред орган на властта, съобщиха от пресцентъра на Темида. Причината е, че на 25 септември 2023 г., подсъдимият 36-годишен мъж подписал и подал писмена декларация пред служител на сектор "Пътна полиция" към ОД МВР - Варна, в която собственоръчно вписал, че е изгубил шофьорската си книжка. Декларацията била подадена с цел да му бъде издадено ново свидетелство за управление на моторно превозно средство. В действителност шофьорската му книжка била отнета месец преди това от компетентните властите на конфедерация Швейцария, заради извършено от него престъпление по швейцарското законодателство – управление на автомобил след употреба на наркотични вещества. Впоследствие отнетото от българския водач оригинално свидетелство за управление на МПС било изпратено по служебен ред до органите на МВР у нас.36-годишният подсъдим се призна за виновен в извършването на документно престъпление по Наказателния кодекс, като постигна споразумение с прокуратурата, което Варненския районен съд одобри. По силата на споразумението му бе наложено административно наказание - глоба в размер на 500 лв.Подсъдимият приема да заплати и сторените по делото разноски. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.