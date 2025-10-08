ЗАРЕЖДАНЕ...
Наказаха варненка, търгувала с цигари без бандерол
46-годишната жена е неосъждана. Тя призна вината си и декларира, че се отказва от правото си на по-нататъшно разглеждане на делото по съдебен ред, като постигна споразумение с прокуратурата за вида и размера на наказанието, което Районен съд - Варна одобри. Съгласно споразумението й бе наложено наказание от 4 месеца лишаване от свобода, отложено с 3 години изпитателен срок, като се задължава да плати и направените по делото разноски. Веществените доказателства - иззетите по делото стекове с цигари след влизане в сила на съдебния акт следва да бъдат унищожени по съответния в закона ред.
Споразумението е окончателно и влиза в сила веднага.
