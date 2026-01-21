Намаляват или се увеличават катастрофите във Варненско?
През изминалата година са констатирани 729 тежки катастрофи, каза тази цифра е с 97 по-малко, в сравнение с предходната 2024 г. За същия период загиналите при тези инциденти са с 5 по-малко, а ранените са намалели със 128. Анализът на пътната обстановка в областта, целите и задачите свързани с нея, бяха представени от директора на ОД на МВР- Варна – старши комисар Красен Торимацов и началник сектор "Пътна полиция“ - Петко Камбуров.
С разяснение и допълнения се включиха в разговора и зам.-кмета на община Варна – Илия Коев, както и представители на различни партньори на варненската полиция – "Асоциация за пострадалите при катастрофи“, "Градски транспорт“, "Запис без компромис“, охранителна фирма и други.
