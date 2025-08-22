Сподели close
Гражданин, който е видял обявлението в медиите за издирвания 16-годишен Георги Чомаков, е подал сигнал в Четвърто РУ, че е забелязал младежа. Само бързата реакция на униформените е довела до установяване на обявеното за издирване дете, което е било върнато в дома си.

Припомняме, че вчера от областната дирекция на МВР във Варна съобщиха, че се издирва непълнолетния Георги Диянов Чомаков на 16 години. Той е напуснал автомобила на майка си в района на Мол - Варна на 18.08.2025 г., около 14:30 часа.