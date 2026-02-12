Нападателят на Тепеделенев е многократно осъждан, остава в психиатрично заведение
Припомняме, че тежкото престъпление стана на 8 февруари в района на Морската градина. Според прокуратурата обвиняемият наръгал многократно с нож 86-годишния варненец, който се прибирал към дома си. След нападението пострадалият е настанен в спешното отделение на МБАЛ "Св. Анна“, където са му направени животоспасяващи операции. Бил е разпитан и пред съдия.
От прокуратурата мотивираха искането си за определяне на най-тежката мярка за неотклонение с факта, че макар и в начален етап, по делото са събрани доказателства за съпричастността на 51-годишния мъж към тежкото престъпление. Опасността да се укрие или да извърши друго престъпление се подкрепя от факта, че лицето е многократно осъждано. Първата си присъда получава през 1988 година, когато е 14-годишен, а последната изтърпява през февруари 2020 година. За деянието, за което е привлечен като обвиняем, в Наказателния кодекс е предвидено наказание от 15 до 20 години затвор.
След като се запозна с материалите по делото и становищата на страните, Варненският окръжен съд прецени, че са изпълнени законовите изисквания за определяне на най-тежката мярка за неотклонение. Събрани са достатъчно доказателства, от които обосновано да се подозира съпричастност на лицето към извършеното престъпление. За съда е изпълнено и другото законово изискване - налице е реална опасност той да извърши престъпление или да се укрие. Този извод се извежда от вида на деянието предвиденото завишено наказание – до 20 години лишаване от свобода. Освен това, 51-годишният мъж не живее на адреса, на който е регистриран, осъждан е многократно и е безработен. Поради изложените съображения, Варненският окръжен съд прецени, че най- подходящата мярка за неотклонение спрямо него е "задържане под стража“.
В друго производство, предвид наличните данни за дългогодишни психически проблеми, прокуратурата поиска от съда мъжът да бъде принудително настанен за изследване в психиатрично заведение. Целта – да се установи може ли да носи наказателна отговорност. В съдебно заседание назначеното вещо лице посочи, че мъжът е лекуван многократно в специализирано заведение и е с поставена диагноза "параноидна шизофрения“. Препоръката му бе, за да се изясни разбирал ли е свойството и значението на извършено да бъде настанен принудително за изследване.
Тричленният съдебен състав на Варненския окръжен съд одобри искането на прокуратурата и настани принудително обвиняемия в психиатричното отделение на болницата към Затвора в Ловеч за срок до 30 дни, за да бъде установено психическото му състояние. Изследването е необходимо, за да се установи възможно ли е воденето на наказателен процес срещу него.
Определенията по двете производства на Окръжен съд – Варна подлежат на обжалване.
