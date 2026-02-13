Мярка "задържане под стража“ определи днес Варненския районен съд на 31-годишен мъж, привлечен като обвиняем за извършен през месец юни 2025 г. грабеж над глухоняма жена във Варна. Деянието се явява тежко умишлено, като съобразно българското законодателство предвидено наказание за него е лишаване от свобода от 3 до 10 години.Като разгледа събраните до момента материали от досъдебното производство, съдът прие, че са налице и двете изискуеми от закона предпоставки - обосновано предположение за авторство на деянието и реална опасност обвиняемият да извърши престъпление или да се укрие. Спрямо 31-годишния обвиняем има друго висящо наказателно производство. Обвиняемият не живее на постоянния си адрес, като имотът, където е бил регистриран е изгорял и необитаем. Въпреки обявяването му за общодържавно издирване, обвиняемият дълго време не е бил открит от органите на МВР. Именно с цел да се предотврати възможността той да извърши престъпление или да се укрие, съдът прецени, че следва да му бъде взета най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“.Определението на Районния съд – Варна подлежи на обжалване в 3-дневен срок, като в случай жалба или протест делото пред ВОС бе насрочено за 18 февруари от 13 ч.