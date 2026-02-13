Нападнаха и ограбиха глухоняма жена във Варна
Като разгледа събраните до момента материали от досъдебното производство, съдът прие, че са налице и двете изискуеми от закона предпоставки - обосновано предположение за авторство на деянието и реална опасност обвиняемият да извърши престъпление или да се укрие. Спрямо 31-годишния обвиняем има друго висящо наказателно производство. Обвиняемият не живее на постоянния си адрес, като имотът, където е бил регистриран е изгорял и необитаем. Въпреки обявяването му за общодържавно издирване, обвиняемият дълго време не е бил открит от органите на МВР. Именно с цел да се предотврати възможността той да извърши престъпление или да се укрие, съдът прецени, че следва да му бъде взета най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“.
Определението на Районния съд – Варна подлежи на обжалване в 3-дневен срок, като в случай жалба или протест делото пред ВОС бе насрочено за 18 февруари от 13 ч.
