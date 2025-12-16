Напомняне към варненци: Ето как и къде може да изхвърляте едрогабаритните си отпадъци
©
Площадката е с адрес: гр. Варна, район "Владислав Варненчик“, ул. "Перперикон“ №11, с работно време: всеки ден от 8:30 до 17:00 ч. (включително събота и неделя), обедна почивка: от 13:00 до 13:30 ч.; телефон за връзка: 052/820-809. Площадката няма да работи по време на официалните почивни дни за Коледа и Нова година – от 24 до 28 декември и от 31 декември до 4 януари.
На площадката се приемат следните видове разделно събрани отпадъци:
• Едрогабаритни отпадъци - обемни отпадъци, представляващи мебели (шкафове, гардероби, матраци, маси, дивани, фотьойли, етажерки и др.);
• Стъкло, плоско (прозоречно стъкло);
• Хартия и картон от домакинството (бита);
• Пластмасови изделия от домакинството (маси, столове и други);
• Строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата, в количество до 2 м³ – бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, фаянс и др. Отпадъците трябва да бъдат разделно събрани и да не съдържат примеси като картони, найлони, изолации и други.
На площадката всеки гражданин самостоятелно разпределя отпадъците си в предоставените за ползване контейнери на място. Не се приемат излезли от употреба електрически и електронни уреди (хладилници, печки, перални и др.). Тяхното предаване става след предварително подадена заявка до оторизирани фирми. Заявки за извозване на стари електроуреди се приемат всеки ден от 08:30 до 19:30 ч., с изключение на националните празници.
Фирмите са следните:
• "Елтехресурс“ АД – за райони "Приморски“, "Владислав Варненчик“, "Аспарухово“ и с. Тополи, Национален безплатен телефон: 080014100, електронна поща: order@makmetal.eu;
• "Трансинс технорециклираща компания“ АД – за райони "Одесос“, "Младост“, с. Каменар, с. Казашко, с. Звездица и с. Константиново - телефон: 0886/899087,
електронна поща: weee@transins.com.
Община Варна припомня още, че към момента все още едрогабаритните отпадъци могат да се поставят близо до контейнерите за смесени битови отпадъци, но само в определения за района ден. Отпадъкът може да бъде с обем до 1,5 куб. м. При изхвърляне на отпадъка извън посочените дни нарушителите ще бъдат налагани санкции, предупреждават от дирекция "Екология и опазване на околната среда“.
Графикът за всеки район е следният:
Район "Одесос“ – понеделник
Район "Приморски“ – вторник
Район "Младост“ – сряда
Район "Аспарухово“ – четвъртък
Район "Вл. Варненчик“ – петък
Кметство Константиново – понеделник
Кметство Каменар – вторник
Кметство Казашко – сряда
Кметство Звездица – четвъртък
Кметство Тополи – петък.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Коста Стоянов, депутат от ПП "Възраждане" от Варна: Еврозоната трябва да бъде отложена след оставката
15.12
Община Варна подписва важен договор с АПИ за поддръжка на Аспаруховия мост и пътя към гробищата
15.12
Безплатни турове по Коледа във Варна – експерти ще разказват за историческото наследство на града
12.12
Българските коледни традиции оживяха пред чуждестранните студенти и курсисти във Варненския свободен университет
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нови възможности за специализанти на МУ–Варна: Едноседмични обуче...
20:10 / 14.12.2025
"Аспарухово" разцъфва: Засадиха 200 рози и нови дръвчета край Сит...
19:51 / 14.12.2025
Бивша служителка на община Варна: Благомир Коцев разпространи пор...
19:11 / 14.12.2025
Икономистите за Варна и региона: Заетостта е най-високата в стран...
15:58 / 14.12.2025
Утре части от Варна остават без ток
12:29 / 14.12.2025
Предимно слънчево време във Варна днес
08:47 / 14.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.