Във Варна работи общинска площадка за разделно събиране на отпадъци, генерирани от домакинствата. Гражданите имат възможност да предават напълно безвъзмездно различни видове битови отпадъци.Площадката е с адрес: гр. Варна, район "Владислав Варненчик“, ул. "Перперикон“ №11, с работно време: всеки ден от 8:30 до 17:00 ч. (включително събота и неделя), обедна почивка: от 13:00 до 13:30 ч.; телефон за връзка: 052/820-809. Площадката няма да работи по време на официалните почивни дни за Коледа и Нова година – от 24 до 28 декември и от 31 декември до 4 януари.На площадката се приемат следните видове разделно събрани отпадъци:• Едрогабаритни отпадъци - обемни отпадъци, представляващи мебели (шкафове, гардероби, матраци, маси, дивани, фотьойли, етажерки и др.);• Стъкло, плоско (прозоречно стъкло);• Хартия и картон от домакинството (бита);• Пластмасови изделия от домакинството (маси, столове и други);• Строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата, в количество до 2 м³ – бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, фаянс и др. Отпадъците трябва да бъдат разделно събрани и да не съдържат примеси като картони, найлони, изолации и други.На площадката всеки гражданин самостоятелно разпределя отпадъците си в предоставените за ползване контейнери на място. Не се приемат излезли от употреба електрически и електронни уреди (хладилници, печки, перални и др.). Тяхното предаване става след предварително подадена заявка до оторизирани фирми. Заявки за извозване на стари електроуреди се приемат всеки ден от 08:30 до 19:30 ч., с изключение на националните празници.Фирмите са следните:• "Елтехресурс“ АД – за райони "Приморски“, "Владислав Варненчик“, "Аспарухово“ и с. Тополи, Национален безплатен телефон: 080014100, електронна поща: order@makmetal.eu;• "Трансинс технорециклираща компания“ АД – за райони "Одесос“, "Младост“, с. Каменар, с. Казашко, с. Звездица и с. Константиново - телефон: 0886/899087,електронна поща: weee@transins.com.Община Варна припомня още, че към момента все още едрогабаритните отпадъци могат да се поставят близо до контейнерите за смесени битови отпадъци, но само в определения за района ден. Отпадъкът може да бъде с обем до 1,5 куб. м. При изхвърляне на отпадъка извън посочените дни нарушителите ще бъдат налагани санкции, предупреждават от дирекция "Екология и опазване на околната среда“.Графикът за всеки район е следният:Район "Одесос“ – понеделникРайон "Приморски“ – вторникРайон "Младост“ – срядаРайон "Аспарухово“ – четвъртъкРайон "Вл. Варненчик“ – петъкКметство Константиново – понеделникКметство Каменар – вторникКметство Казашко – срядаКметство Звездица – четвъртъкКметство Тополи – петък.