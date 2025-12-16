Сподели close
Във Варна работи общинска площадка за разделно събиране на отпадъци, генерирани от домакинствата. Гражданите имат възможност да предават напълно безвъзмездно различни видове битови отпадъци.

Площадката е с адрес: гр. Варна, район "Владислав Варненчик“, ул. "Перперикон“ №11, с работно време: всеки ден от 8:30 до 17:00 ч. (включително събота и неделя), обедна почивка: от 13:00 до 13:30 ч.; телефон за връзка: 052/820-809. Площадката няма да работи по време на официалните почивни дни за Коледа и Нова година – от 24 до 28 декември и от 31 декември до 4 януари. 

На площадката се приемат следните видове разделно събрани отпадъци:

• Едрогабаритни отпадъци - обемни отпадъци, представляващи мебели (шкафове, гардероби, матраци, маси, дивани, фотьойли, етажерки и др.);

• Стъкло, плоско (прозоречно стъкло);

• Хартия и картон от домакинството (бита);

• Пластмасови изделия от домакинството (маси, столове и други);

• Строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата, в количество до 2 м³ – бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, фаянс и др. Отпадъците трябва да бъдат разделно събрани и да не съдържат примеси като картони, найлони, изолации и други.

На площадката всеки гражданин самостоятелно разпределя отпадъците си в предоставените за ползване контейнери на място. Не се приемат излезли от употреба електрически и електронни уреди (хладилници, печки, перални и др.). Тяхното предаване става след предварително подадена заявка до оторизирани фирми. Заявки за извозване на стари електроуреди се приемат всеки ден от 08:30 до 19:30 ч., с изключение на националните празници.

Фирмите са следните:

• "Елтехресурс“ АД – за райони "Приморски“, "Владислав Варненчик“, "Аспарухово“ и с. Тополи, Национален безплатен телефон: 080014100, електронна поща: order@makmetal.eu;

• "Трансинс технорециклираща компания“ АД – за райони "Одесос“, "Младост“, с. Каменар, с. Казашко, с. Звездица и с. Константиново - телефон: 0886/899087,

електронна поща: weee@transins.com.

Община Варна припомня още, че към момента все още едрогабаритните отпадъци могат да се поставят близо до контейнерите за смесени битови отпадъци, но само в определения за района ден. Отпадъкът може да бъде с обем до 1,5 куб. м. При изхвърляне на отпадъка извън посочените дни нарушителите ще бъдат налагани санкции, предупреждават от дирекция "Екология и опазване на околната среда“.

Графикът за всеки район е следният:

Район "Одесос“ – понеделник

Район "Приморски“ – вторник

Район "Младост“ – сряда

Район "Аспарухово“ – четвъртък

Район "Вл. Варненчик“ – петък

Кметство Константиново – понеделник

Кметство Каменар – вторник

Кметство Казашко – сряда

Кметство Звездица – четвъртък

Кметство Тополи – петък.