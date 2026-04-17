Изграждането на Черноморския младежки център (ЧМЦ) във Варна не е просто проект, а дългосрочен ангажимент на Община Варна към младите хора – да създаде среда, в която те не само да бъдат чути, но и реално да участват в процесите, които оформят бъдещето на града ни. Това заяви ръководителят на проекта за изграждане и функциониране на центъра Тихомир Тимов. Проектът е с обща стойност до 2,2 млн. евро безвъзмездна помощ от Европейския съюз, осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът е част от процедура "Изграждане на младежки центрове (в областни градове), насочена към създаване на съвременни пространства за неформално образование, личностно развитие и повишаване на пригодността за заетост на младите хора до 29 години. Строително-ремонтните дейности по изграждане на центъра започнаха в началото на месец април. Вече е изпълнена външната изолация, а на една от фасадите е монтирана и PVC дограмата. До момента е излят и фундамент за изграждане на допълнителна пристройка за външен асансьор в изпълнение на изискванията за достъпна среда. Едновременно се работи и вътре в сградата – полагат се кабелните трасета на електрическата инсталация, работи се по ОВК и ВиК инсталациите, обясни Тимов.

Сградата има един приземен и два надземни етажа, като на първи етап от проекта ще се ремонтира и обзаведе първият. В него ще бъдат разположени спални помещения с капацитет 15 легла, като тенденцията е на следващ етап те да бъдат увеличени до 36. На етажа ще бъдат разположени две малки и една голяма зала, оборудвани с мултимедийна техника и подходящи за провеждане на работни срещи и конференции. Ще бъдат обособени още столова и кухненски блок, санитарни помещения, включително за хора с увреждания.

Този център е създаден не като място за събития, а като инфраструктура за развитие на човешки капитал чрез неформално образование, работа с млади хора и връзка с пазара на труда. В същото време той ще бъде и пространство, в което младите хора да развиват своите идеи, да експериментират, да създават, да грешат и да успяват. Това на практика е развитие на реални умения – предприемачески и дигитални, системна работа за изграждане на активни граждани, партньорства с бизнеса и неправителствени организации, обясни Тимов.

По думите му с този център Варна въвежда европейски модел на младежка политика – модел, в който младите хора не са публика, а са участници в решенията. Вярвам, че силата на един град се измерва не само с икономическите показатели, но и с това доколко успява да ангажира и задържи своите млади хора, каза още Тимов. По време на пресконференцията бе представен и екипът на Черноморския младежки център. Йордан Дянков от екипа отбеляза, че в рамките на изпълнението на проекта вече е отбелязан значителен напредък: реализирани са над 50 обучения, събития и инициативи, обхванати са над 1400 млади хора.

По програмата до този момент младежки центрове са изградени и функционират в осем български града – Пловдив, Стара Загора, Габрово, Враца, Перник, Бургас, Добрич и Монтана, а до края на програмния период – 30 юни 2026 г. – следва да бъдат разкрити още 18, в това число и варненският.