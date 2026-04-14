Община Варна направи оглед на строително-монтажните дейности на Спортен комплекс "Локомотив". В сградата на закрития лекоатлетически комплекс "Локомотив" все още продължава полагането на топлоизолация на външните стени, топлинното изолиране на тавански, покривни и подови конструкции; подмяна на осветлението с нови LED лампи; монтиране на отоплително – вентилационна система.

Осигурени са и допълнителни средства за подмяна на старите прозорци с нова дограма, като се извърши и подмяна на корозиралата метална конструкция. Сградата разполага с фотоволтаична система за производството на електрическа енергия, което ще доведе до намаляване консумацията на електроенергия и до спестяване на публичен ресурс.

Става ясно, че в по-напреднал етап е основният ремонт на Спортна зала "Димитър Нушев“ с долепената до нея зала за модерен петобой. Там е завършена 15-сантиметровата топлоизолация и минерална мазилка на външните стени на сградата, изолацията на покрива и окаченият таван. Изградени са каналите на вентилационната система, отвътре стените са изцяло шпакловани и пребоядисани.

Изпълнителят на обекта поясни, че монтираното енергоспестяващо осветление на залата е възможно най-близко по показатели до дневната светлина. Всички нови осветителни тела ще изразходват електрическа енергия, колкото две от старите.

Директорът на ОП "Спорт“ Юрджан Ахмед допълни, че в капиталовата програма на предприятието се очаква да бъдат заложени средства за подмяна и на подовата настилка в помещението, която да е подходяща за тренировките по баскетбол, хандбал и други спортове, които се практикуват там. Монтирана е и фотоволтаична система за производството на електрическа енергия за собствено потребление, което ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление.

И в двете сгради са изпълнени мерки за противопожарна безопасност и осигуряване на достъпна среда. В залата за лека атлетика са изградени два допълнителни аварийни изхода.

Общата стойност на проекта е 1 553 034,32 EUR, от които безвъзмездна финансова помощ - 1 275 466,75 EUR и собствено финансиране от Община Варна от 277 567,57 EUR. С решение на Общински съвет е одобрено допълнително финансиране от Община Варна в размер до 631 349 EUR. Крайният срок за изпълнение и приключване на проекта е 30.06.2026 г.