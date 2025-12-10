С пълна пара тече ремонтът на ул. "Капитан Райчо“, в участъка ѝ в район "Младост“, видя репортер наТой стартира на 19 август, като обновяването е на участъка от бул. "Васил Левски“ до ул. "Под игото“.Подменя се водопроводната мрежа, улицата ще бъде основно асфалтирана, като се изграждат и тротоарни настилки, както и монтиране на модерно енергоефективно улично осветление.Работата е изключително трудна и времеемка, тъй като строителните дейности стартираха с изкопни шурфове за установяване на подземните проводи.