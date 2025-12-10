Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
С пълна пара тече ремонтът на ул. "Капитан Райчо“, в участъка ѝ в район "Младост“, видя репортер на Varna24.bg.

Той стартира на 19 август, като обновяването е на участъка от бул. "Васил Левски“ до ул. "Под игото“.

Подменя се водопроводната мрежа, улицата ще бъде основно асфалтирана, като се изграждат и тротоарни настилки, както и монтиране на модерно енергоефективно улично осветление.

Работата е изключително трудна и времеемка, тъй като строителните дейности стартираха с изкопни шурфове за установяване на подземните проводи.