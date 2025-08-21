Почти е завършено грубото строителство на новата Рейдова кула на Морска гара във Варна.Старата бе съборена през октомври миналата година. Причината за събарянето й бе деформация в конструкцията, вследствие на това, че през 1993 година в нея се блъсна кораб.В новата 5-етажна сграда ще се помещава Съвместният координационен център за морско и авиационно търсене и спасяване, който ще работи в реално време с данни от всички институции и служби.Припомняме, че през декември 2022 г. Министерският съвет промени статута на имота, върху който се намира кулата, което даде възможност за премахването й. Мотивите бяха лошото конструктивно състояние на сградата и нуждата от изграждане на нова такава.