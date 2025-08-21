ЗАРЕЖДАНЕ...
Напредва строежът на новата Рейдова кула на Морска гара - Варна
© Varna24.bg
Старата бе съборена през октомври миналата година. Причината за събарянето й бе деформация в конструкцията, вследствие на това, че през 1993 година в нея се блъсна кораб.
В новата 5-етажна сграда ще се помещава Съвместният координационен център за морско и авиационно търсене и спасяване, който ще работи в реално време с данни от всички институции и служби.
Припомняме, че през декември 2022 г. Министерският съвет промени статута на имота, върху който се намира кулата, което даде възможност за премахването й. Мотивите бяха лошото конструктивно състояние на сградата и нуждата от изграждане на нова такава.
Още от категорията
/
Варненец: Предлагам Морската градина да бъде защитена с ограда, а вечер да се заключва и да има охрана
17:03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Голяма рокада: Смениха шефа на ДАНС във Варна!
13:07 / 20.08.2025
Плажовете по Черноморието опустяха
12:24 / 19.08.2025
Едни цапат, други чистят, но картината във Варна не се променя
09:30 / 17.08.2025
Варненка с предупреждение, което уплаши всички: В този район обик...
14:05 / 16.08.2025
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват...
11:31 / 16.08.2025
Обновяването на плувен комплекс "Приморски" ще е 3 месеца
11:32 / 16.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.