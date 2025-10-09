ЗАРЕЖДАНЕ...
Напълни ли дъждът язовирите и реките във Варненско?
©
Това, че нивото на реките се е покачило, като на места по р. Провадийска е стигнало до 19 см, а на река Камчия по 120 см е добре дошло за язовирите. От ежедневния бюлетин става ясно, че те се пълнят, но заради големия обем, това става почти незабележимо за окото на човек на дневна база.
Притокът на язовир Георги Трайков (Цонево) е 7,512 кубически сантиметра в секунда. Изисква се време и още валежи, за да се повиши нивото. Положителната новина е, че за последните дни влажността на почвата се е покачила до високи нива, което подпомага и по-бързото пълнене на язовирите, не само във Варненска област.
Още по темата
/
Инж. Шопов: Когато къщата ти бъде отнесена от вода, имаш право да заведеш иск държавата да възстанови стойността й
08.10
Георги Стефанов за "Елените" и Царево: Време е вече да видим директни обвинения с конкретни имена
08.10
Директорът на РДНСК-Бургас не каза резултата от проверката по единствения сигнал за строителството на "Елените"
08.10
Манол Генов за трагедията в "Елените": Предприели сме действия, които да извадят цялата истина
08.10
Доц. Кунчев: При подобни ситуации има рискове от чревни инфекции, ешерихия коли и хепатит А. Личната хигиена е изключително важна!
08.10
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.