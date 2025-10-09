В резултат на обилните валежи през последните дни, се отчита повишения на речните нива във Варненска област, става ясно от ежедневния бюлетин на Националната служба по метеорология и хидрология. Значителни покачване бе отчетено преди 2 дни във водосборите на реките Батова, Провадийска, Камчия. Вчера (08.10) през деня речните нива временно се понижиха, но вечерта в резултат на валежи, отново качиха нивото си. Днес - 09.10.2025 г. речните нива ще се понижават.Това, че нивото на реките се е покачило, като на места по р. Провадийска е стигнало до 19 см, а на река Камчия по 120 см е добре дошло за язовирите. От ежедневния бюлетин става ясно, че те се пълнят, но заради големия обем, това става почти незабележимо за окото на човек на дневна база.Притокът на язовир Георги Трайков (Цонево) е 7,512 кубически сантиметра в секунда. Изисква се време и още валежи, за да се повиши нивото. Положителната новина е, че за последните дни влажността на почвата се е покачила до високи нива, което подпомага и по-бързото пълнене на язовирите, не само във Варненска област.