На 18, 19 и 20 март предстои да бъде положен последният пласт асфалтобетон на пътя "Аспарухово" – "Галата" в участъка от разклона за Карантината до У-образното кръстовище за кв. "Галата". Това налага пълно затваряне на отсечката, като дейностите ще се извършват в часовия диапазон от 8:15 до 17:30 ч., съобщиха от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване".Община Варна призовава гражданите за търпение и за използване на обходните маршрути.