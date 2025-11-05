За последните три дни, униформените от Трето и Четвърто РУ са задържали за срок до 24 часа, четирима мъже – на 26, 38, 44 и 45 години. Те били проверени от служителите на реда, като в тях полицаите иззели марихуана и метамфетамин, видно от направената експертна справка.По случаите са образувани бързи полицейски производства, работата по които продължава под наблюдението на прокуратурата.