86-годишният варненец Васил Тепеденлиев, който бе брутално наръган в Морската градина е плувал всеки ден в морето, дори през зимата, когато температурите са много ниски. Той прави това от повече от 50 години, това разказа неговият внук също Васил."Дядо ми е легенда!", казва Васил и допълва: "Дядо сега е с множество прободни рани, с опасност за живота".Прадядо Васил Тепеделенев (нося 100% същите имена му нося и презимето), след 3 месеца дай Боже ще навърши 87 години! Този човек е претърпял през годините падане от много високо дърво, счупено цяло тяло, целият в гипс, болтове и планки, преди години го блъсна кола ( лошо ), преди 10 години го спасиха от перфорирани черва, сега....това. Въпреки това, което изброих и други неща, които знам или не знам - дядо Васко АБСОЛЮТНО всеки ден ходи да плува в морето (без значение от температурата на водата и въздуха), всеки ден прави поне по 30-40 набирания и два пъти по толкова лицеви опори ... На 86! Аз постоянно говоря, че годините са само число и гледам да го доказвам със себе си и хората с които работя, обаче той е истинският пример за това!Забелязал съм, че всеки, който го познава или е работил с него, го уважава изключително много и лошо не съм чул през живота си! Отвъд това има двама сина, трима внука и трима правнука ( най-големият на 5г). Отвъд това е изключително честен и сърцат човек, помага на всички животинки и хора."В момента Васил Тепеделенев е в реанимация в тежко състояние, след като многократно бе проподен с нож в Морската градина на Варна.По случая има задъражан.