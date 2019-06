Насимо представя шестата си самостоятелна изложба във Варна

© След невероятния успех при представянето на шестата самостоятелна изложба на художника Станислав Трифонов - Насимо в София и Пловдив, експозицията се мести към морската столица.



Познат на поколения като един от пионерите на източноевропейската графити култура, Насимо е един от най-популярните по света съвременни български художници.



Той е известен с това, че картините му трудно се побират в рамки и понякога негови платна са фасадите на цели сгради.



На 3-ти юли от 20:00, в галерията-домакин Contemporary Space, ще се проведе откриването на неговата изложба “Life is a Study’’ (“Животът е училище"), както и представяне на книгата-албум “25 Years of Nasimo: Sketchbook’’ (“Скицникът на Насимо").



Двата проекта проследяват професионалното развитие на художника - от скици и учебни етюди до разработени картини и монументални стенописи, същевременно подчертавайки ключови аспекти от неговия житейски път.



,,Life is a Study’’ бе проведена за първи път в София, като постигна рекорден успех за изложбено събитие на български автор. По време на нейното откриване тълпи от фенове буквално спряха движението по улиците пред галерията домакин, съобщават от водещи медии.



Събитието бе открито с встъпителна реч от кмета на Община София Йорданка Фандъкова, а сред неговите почетни гости също така бяха главният архитект на София Здравко Здравков, председателят на комисията по образование, култура и наука Малина Едрева, световноизвестният диригент Йордан Камджалов, електронният музикант Иван Шопов и други.



‘’Светът, в който живеем, е едно голямо училище, в което всички сме ученици, някои по-послушни, други не чак толкова. Всички ние се намираме в класната стая с една-единствен цел - да се учим.



Всеки от нас е малък творец, който е тук, за да се учи и развие умението да твори, след което да го предаде нататък.



Животът е училище. Нека урокът продължи!’’ - са думите, с които Насимо посрещна своите гости.



Експозицията ще остане в Contemporary Space до 13-ти юли, до когато всеки почитател на изкуството ще има възможността да се докосне до творчеството на емблематичния художник.