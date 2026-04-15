За изключително неприятна ситуация от тази сутрин сигнализира млад мъж в мрежата. Той съобщи, че автомобилът му е станал обект на вандалски прояви в "Чайка" във Варна. Той публикува и снимки, на които ясно се вижда огромен камък, с който е натрошено предното стъкло на колата му.

"Днес заварих така автомобила с в кв. "Чайка".

Индивида сътворил това, нека да се свърже с мен да го обсъдим, щом има смелостта да чупи така с такава злоба, предполагам няма да му е проблем да си поговорим."

Хората реагираха остро:

"Сигурно някой със собствено място!!!"

"За жалост много често си позволяват в кв. "Чайка" да чупят джамовете на чуждите коли, щот уж сме им паркирали на местата, дето не са техни но да… даже и да дадеш жалба и някой от блоковете да има камера, която сочи към колата… няма да ти помогнат. Имах подобен случай и нищо не се случи"