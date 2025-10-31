Международна научна конференция на тема "Нови хоризонти в трансфера на технологии във фармацията“, организирана от Факултета по фармация на МУ-Варна се проведе на 27 и 28 октомври в хотел "Черно море“. Събитието се осъществи по проект № BG-RRP-2.004-0009-C02 "Медицински университет – Варна: Повишаване на транслационните постижения в медицината (MUVE-TEAM)“.Форумът се проведе с цел да изгради ценно сътрудничество и обмяна на идеи между университети, изследователски институти и бизнеса и да отвори нови хоризонти пред фармацевтичната наука. В конференцията участваха изтъкнати учени и експерти от Италия, Полша, Турция, Република Северна Македония, Нидерландия, Франция, Румъния, САЩ и България.Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Димитър Райков приветства участниците с думите: "Благодаря за Вашето присъствие, което е доказателство за международното признание и високия академичен авторитет на Медицински университет - Варна. Убеден съм, че събитието ще се превърне във впечатляващ пример за това как науката, образованието и иновациите могат да се обединят в името на едно по-здраво и устойчиво общество“."Развълнувани сме, че сте на тази среща, за да се запознаете с най-новия напредък и иновативни стратегии в технологичния трансфер“, обърна се към присъстващите лектори и участници деканът на Факултета по фармация проф. Светлана Фоткова. Тя допълни, че конференцията има за цел да послужи като платформа за споделяне на познания, за събиране на блестящи умове, насърчавайки сътрудничеството и нови идеи, които ще са бъдещето на изследователския проект MUVE-TEAM."Имаме добри партньорски взаимоотношения и работим по общи научни проекти и публикации“, изтъкна проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичен факултет към МУ-София. Той подчерта, че подобни инициативи са безценни и за учените, и за бизнеса, водят до реализация на идеи, които могат да привлекат финансиране и да се реализират в практиката.Президентът на асоциацията на европейската тематична мрежа за биотехнологии проф. Мунис Дундар, който също участва в конференцията подчерта, че тя е важна също и за младите учени. "Това е нова ера, ново съзнание, което да дадем на следващата генерация млади специалисти. Разбира се сътрудничеството между лектори и участниците също е отлична възможност“.Във фокуса на събитието бяха различни аспекти във фармацевтичните грижи, фармакологични перспективи в терапията на социално значими заболявания, лекарствен дизайн, изолиране и охарактеризиране на биологично активни вещества, биологични и химични науки и ролята на изкуствения интелект и дигиталните иновации в бъдещото развитие на фармацията.