Tрадиционната вече научна конференция "Море“, организирана от Морското научно общество, се провежда във Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“. Форумът обединява учени, изследователи, експерти от морската индустрия и представители на академичните среди, за да обсъдят актуалните предизвикателства и иновации в морския сектор.Конференцията бе открита от началника на ВВМУ – флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов. По време на форума бе подчертано значението на сътрудничеството между академията, бизнеса и държавните структури за развитието на устойчивата синя икономика и опазването на морската среда.По време на пленарните сесии бяха представени научноизследователски проекти, посветени на синята икономика, морските технологии, екологията на Черно море, океаноложки изследвания и др. Конференцията "Море“ се утвърждава като един от водещите научни форуми в областта на морските науки, осигуряващ платформа за обмен на знания и идеи между различни морски специалисти.