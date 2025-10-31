Научна конференция "Море" събра морската общност във ВВМУ
Конференцията бе открита от началника на ВВМУ – флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов. По време на форума бе подчертано значението на сътрудничеството между академията, бизнеса и държавните структури за развитието на устойчивата синя икономика и опазването на морската среда.
По време на пленарните сесии бяха представени научноизследователски проекти, посветени на синята икономика, морските технологии, екологията на Черно море, океаноложки изследвания и др. Конференцията "Море“ се утвърждава като един от водещите научни форуми в областта на морските науки, осигуряващ платформа за обмен на знания и идеи между различни морски специалисти.
