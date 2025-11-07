Изпращаме българският военен научноизследователски кораб "Св. Св. Кирил и Методий“ към "Нова България“. Това заяви проф. Христо Пимпирев на церемонията по отплаването на уникалния плавателен съд от Морска гара – Варна към Антарктида. "Това е Белият Марс“, допълни още известния учен. След 45 дни корабът ще бъде във водите край ледения континент. А сравнението, което полярният ни изследовател направи с близката на Земята планета, бе заради суровите условия, които обаче са изключително безценни за науката – заради изследването на глобалното затопляне, измененията на климата, океаните и др.“Попътен вятър“, пожела проф. Пимпирев, като допълни, че корабът ще се завърне през април."Попътен вятър“, пожела и президентът на България, Румен Радев, от чието име бе прочетен поздравителен адрес към екипажа и екипът учени, които днес поеха от Варна на 34-тата българска полярна експедиция.Българският военен научно-изследователски кораб (НИК 421) потегли днес на четвъртото си плаване към Антарктида. Капитан II ранг Радко Муевски ще води за втори път кораба към ледения континент, за да стане част от 34-тата българска полярна експедиция.Една от основните задачи на военните ни моряци през настоящата мисия е да се завърши обзавеждането на новия лабораторен модул, който бе построен през предишните три години. До българската база "Св. Климент Охридски“ ще се пренесат мебели и научно оборудване за лабораторията, която вече ще бъде експлоатирана в пълния й капацитет.В базата на остров Ливингстън ще работят учени от Гърция, Черна гора, Румъния, както и от Обединените арабски емирства.С НИК 421 ще бъде подсигурена дейността на учените както в района на остров Ливингстън, така и на Южните Шетландски острови. Както досега, ще има съвместна дейност с Испанската атлантическа програма и с екипи от Аржентина и Перу. Планира се корабът отново да стигне до Антарктическия полуостров и до близка аржентинска база. В екипажа са 34-ма души, сред които и нови попълнения. На борда ще се качат и практиканти от Висшето военноморско училище, както и 8 чуждестранни практиканти.